Cine conduce, de fapt, Primăria Timișoara: Nicolae Robu sau Rodica Aurelian?

Autoproclamatul fanatic al muncii joacă după cum îi cântă funcționara cu apartament în Tenerife, girând impostura crasă și bătaia de joc din principala instituție a orașului

Deși lasă senzația că el face și desface totul în Primăria Timișoara, că el centrează și tot el dă cu capul, Nicolae Robu pare să nu aibă ultimul cuvânt în cea mai importantă instituție a orașului. Sigur, omul a fost ales, și încă de două ori, de timișoreni și își urmează neabătut obiectivul de a moderniza în forță urbea – așa cum îi place să declame -, fanaticul muncii (caracterizarea îi aparține) părând transfigurat când vorbește de asfaltări, pasaje, metrouri, vaporașe și fântâni pe Bega.

Da, în privința asta, Robu are mână liberă să spună și să facă orice îi trece prin cap, dar strict vorbind de activitatea din primărie, aici lucrurile se schimbă nițel. Mai precis, după ce am pus cap la cap niște lucruri, am constatat că, de fapt, principalul cuvânt în instituția de pe Bd. C.D. Loga nr. 1 îl are șefa Serviciului Resurse Umane, Rodica Aurelian, bugetara căreia i-a răsărit un apartament în Tenerife în cea mai recentă declarație de avere. Cum am ajuns la această concluzie? Vă explicăm în cele ce urmează.

Medicina școlară, bătaia de joc a șefei de la Resurse umane

În două articole succesive publicate în luna mai, „Angajat ilegal, în martie 2016, de primărie, un doctor fără drept de practică profesează în inima medicinei timișorene!” și „Primăria Timișoara își bate joc de rețeaua de medicină școlară!”, am prezentat situația aberantă în care se află, de nouă ani încoace (!), de când a intrat în „grija” Primăriei Municipiului Timișoara, Serviciul Public de Asistență Medicală Școlară. Pe scurt, încăpută pe mâna șefei Serviciului de Resurse Umane al municipalității, Rodica Aurelian, rețeaua de medicină școlară (adică medicii și asistentele medicale care își desfășoară activitatea în cabinetele din grădinițe, școli și universități) a fost penetrată de impostori, de absolvenți de medicină „la privat” fără drept de practică, pe mâna cărora timișorenii își lasă copiii pe durata orelor de școală!

Tot ceea ce înseamnă “concurs de recrutare în vederea ocupării posturilor vacante de medici și asistente medicale” organizat de municipalitate, sub „atenta supraveghere” a aceleiași doamne de la Resurse umane, Rodica Aurelian, reprezintă – de nouă ani încoace! – o parodie de prost-gust, o sinistră bătaie de joc.

V-am arătat, în cele două articole, cum candidaților la respectivele posturi nu le sunt verificate cunoștințele din domeniul medical de către comisii alcătuite din specialiști, ci sunt „ascultați” doar din Legea administrației publice locale sau din Codul de conduită a personalului contractual din instituțiile publice de către comisia de concurs compusă din funcționari ai primăriei în frunte cu, bineînțeles, Rodica Aurelian.

S-a ajuns, astfel, la situația hilară ca medicii și asistentele medicale să aibă de parcurs aceeași bibliografie de concurs precum candidații la un post de… îngrijitor animale la Zoo! Ceea ce se întâmplă la Timișoara este unic în țară: de la Arad la Cluj-Napoca, de la Târgu-Mureș la Constanța, de la Alba-Iulia la Piatra Neamț – ca să dăm doar câteva exemple -, peste tot, doctorii și asistentele medicale care se prezintă la concursurile organizate de municipalitățile respective sunt verificați de specialiști în domeniul medical din bibliografie de specialitate.

Promisiunile viceprimarului Diaconu

Fiindcă Primăria Timișoara, așa cum ne-a obișnuit, n-a avut nici o reacție oficială în urma acestor dezvăluiri, l-am contactat, la vremea respectivă, pe viceprimarul Dan Diaconu, cel care, teoretic, are în subordine Serviciul Public de Asistență Medicală Școlară. Spunem “teoretic”, pentru că, practic, așa cum am arătat, șefa Serviciului Resurse Umane stăpânește rețeaua de medicină școlară, iar dumneaei, la rândul ei, răspunde doar în fața primarului Nicolae Robu.

Care primar, în paranteză fie spus, minte un oraș întreg, de patru ani încoace, în rapoartele de activitate postate pe site-ul instituției, că Serviciul Public de Asistență Medicală Școlară are un director și un compartiment financiar-contabil administrative, în condițiile în care nu numai că respectivul serviciu nu are nici un director, dar nu are nici un funcționar angajat, în afara medicilor și asistentelor medicale!

Din discuția respectivă cu viceprimarul Diaconu, am desprins câteva bune intenții ale acestuia, pe care le-am prezentat în articolul “După nouă ani de batjocură, un șef din Primăria Timișoara ar putea rămâne fără o parte din atribuții”.

Scriam la acea dată: “Domnul Dan Diaconu ne-a declarat că a creionat câteva măsuri de restabilire a normalității în cadrul respectivului serviciu, măsuri pe care le-a înaintat edilului-șef. Punctual, dezideratele pe care și le-a propus viceprimarul Diaconu sunt următoarele: 1. funcționalizarea serviciului prin ocuparea cât mai rapidă a posturilor din organigrama aprobată (este vorba de postul de director și de un întreg compartiment financiar-contabil administrativ, așa cum sunt prevăzute de ani buni în organigramă, dar în realitate lipsesc cu desăvârșire – n.r.); 2. studierea oportunității funcționării Serviciului într-o structură mai largă cu atribuții în domeniul sanitar; 3. crearea unui grup de lucru împreună cu organizațiile competente în domeniu – Colegiul Medicilor, Colegiul Medicilor Dentiști, Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România pentru funcționarea serviciului (adică entitățile care au fost ignorate total până acum de trupa veselă de la Resurse Umane – n.r.); 4. corelarea metodologiilor și bibliografiei de concurs cu Ordinul 860/2015 al Ministerului Sănătății, respectiv cu alte elemente de legislație specifică; colaborarea în definirea tematicii de concurs cu organizațiile competente în domeniu (în sfârșit, medicii și asistentele medicale vor avea o bibliografie diferită de cea a îngrijitorilor de animale de la Grădina Zoologică – n.r.).

Când a fost învestit ca primar, Nicolae Robu a jurat că va face,cu bună-credinţă, tot ceea ce poate pentru binele locuitorilor Timişoarei, nu doar pentru binele Rodicăi Aurelian

De asemenea, viceprimarul Dan Diaconu ne-a precizat că, în memoriul adresat lui Nicolae Robu, pe lângă acest plan de măsuri, a solicitat și verificarea aspectelor concrete prezentate în cele două articole publicate de <Renașterea bănățeană> referitoare la angajările ilegale făcute de Serviciul de Resurse Umane în rețeaua de medicină școlară”. Iar articolul se încheia astfel: “În ce ne privește, așteptăm organizarea următorului concurs de recrutare pentru ocuparea posturilor vacante de medici și/sau asistente medicale, pentru a vedea dacă măsurile anunțate de viceprimarul Diaconu au fost sau nu puse în practică”.

De intențiile bune s-a ales praful, mascarada continuă

N-am avut prea mult de așteptat ca să vedem cum de bunele intenții ale domnului Diaconu se alege praful, iar mascarada se derulează nestingherită: în 11 iulie, pe site-ul Primăriei Timișoara, a fost publicat un nou anunț de concurs pentru ocuparea posturilor vacante în rețeaua de medicină școlară (patru de asistent medical, unul de medic primar dentist și unul de medic), în exact aceleași condiții aberante, cu bibliografie ca la Zoo și comisie de examinare alcătuită din habarniști în ale medicinei!

Chiar dacă totul era clar, am considerat normal să obținem un punct de vedere de la viceprimarul Diaconu cu privire la acest revoltător “status-quo”, astfel că i-am trimis următorul mesaj: “Bună ziua. Am observat că s-a mai organizat un concurs la medicina școlară în exact aceleași condiții ca până acum, cu Rodica Aurelian pe post de factotum. Înțeleg că demersurile dumneavoastră n-au avut nici un rezultat, iar impostura continuă. Nu credeți că Timișoara merită altceva?”.

Deși era evident că se află într-o postură ingrată, Dan Diaconu n-a ocolit răspunsul, unul sincer, dar resemnat: “Din păcate, între ceea ce cred eu și realitate se pare că e o mare discrepanță. Am prezentat situația și cu privire la acest concurs, cu o nouă documentare, rezultatul din păcate e acesta”.

Incredibil, dar adevărat: în viitoarea capitală culturală europeană, nu într-un cătun oarecare, numărul doi din primărie vrea să facă ordine, dar numărul unu îl ignoră și merge cu ochii închiși pe mâna unei carieriste care s-a cocoțat în funcția de șefă prin încălcarea legii, aspect demonstrat definitiv și irevocabil în justiție!

La Timișoara, împăratul e gol

Dacă până la articolele publicate în primăvară de “Renașterea bănățeană”, îi mai puteam acorda prezumția de nevinovăție primarului Nicolae Robu, că n-a știut ce se petrece în instituția pe care, formal, o conduce, din acest moment, lucrurile se schimbă, iar fanaticul muncii se află într-una din următoarele două ipostaze: ori chiar primarul este acela care, din motive neclare, ține cu tot dinadinsul să-și bată joc de rețeaua de medicină școlară, ori madam Aurelian, prin mâna căreia au trecut toate angajările din primărie în ultimul deceniu, are niște ași în mânecuță care-i permit să-i traseze lui Robu linia pe care acesta trebuie să o urmeze.

Probabil, șefa de la Resurse umane a preluat rolul eminenței cenușii din primărie, după ieșirea la pensie a celebrului Ioan Cojocari, care, de altfel, recunoștea în urmă cu câțiva ani că o susține necondiționat pe Rodica Aurelian: “Sigur că o ţin în braţe, să rămână aşa, dacă vrea lumea. Este foarte bine pregătită profesional, iar corectitudinea ei deranjează pe mulţi” (www.debanat.ro, 17 mai 2011).

O, da, suntem convinși că doamna Aurelian este foarte bine pregătită profesional, în ciuda startului întârziat pe care l-a avut în carieră (absolventă, în 2006, deci nu la prima tinerețe, de facultate economică la privat, la “Ioan Slavici”, universitate unde nu se dă examen de admitere, locurile ocupându-se în ordinea înscrierii), iar dacă ne referim la corectitudinea dumneaei riscăm să comitem un pleonasm.

După cum se vede, Robu a preluat ștafeta de la Cojocari și o ține strașnic în brațe pe Rodica Aurelian, girând impostura crasă și bătaia de joc care par să fi devenit linii directoare ale activității din primărie. Știm, câinii latră, iar caravana trece, însă, în ce ne privește, vom continua dezvăluirile. Nu de alta, dar cineva trebuie să facă public faptul că, la Timișoara, împăratul e gol.