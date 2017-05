Angajat ilegal, în martie 2016, de primărie, un doctor fără drept de practică profesează în inima medicinei timișorene!

În contextul trecerii spitalelor din subordinea Ministerului Sănătății în cea a primăriilor, permutare realizată în anul 2009, odată cu intrarea în vigoare a Ordonanței de urgență nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății Publice către autoritățile administrației publice locale, rețeaua națională de medicină școlară – recte cabinetele medicale din grădinițe, școli și universități – a urmat același traseu.

Primăria angajează, ministerul decartează

În anul 2009, așadar, Primăria Municipiului Timișoara (PMT) a devenit „stăpânul” acestor cabinete medicale din instituțiile de învățământ de pe Bega, care se aflaseră până atunci în subordinea Spitalului de Copii „Louis Țurcanu” (cabinetele din grădinițe și școli), respectiv în subordinea Spitalului Clinic Județean de Urgență Timișoara (cabinetele din universități). Ca atare, chiar dacă banii pentru fondul de salarii sunt virați tot din conturile Ministerului Sănătății, posturile vacante de medici și asistente medicale sunt ocupate în urma unor concursuri organizate de municipalitate, care are calitatea de angajator.

Răspunderea pentru organizarea conform legii a acestor concursuri revine departamentului specializat al PMT, și anume Serviciului de Resurse Umane, ai cărui angajați coordonați de doamna Rodica Aurelian verifică dacă toți candidații (nu doar în cazul concursurilor rezervate medicilor și asistentelor medicale, ci în cazul tuturor concursurilor de recrutare organizate frecvent de primărie) îndeplinesc condițiile de accedere pe posturile respective.

Ați întrecut măsura!

Faptul că în Primăria Timișoara – ca, de altfel, în orice altă instituție publică – se fac angajări și/sau promovări pe sistemul PCR (pile – cunoștințe – relații) nu mai este o noutate pentru publicul larg. Meritocrația rămâne doar un concept abstract vehiculat, în răstimpuri, de primarul Nicolae Robu, până și copiii de grădiniță sunt deja la curent cu realitatea.

Mizând pe teama celor care cunosc diverse dedesubturi că își vor pierde locul de muncă în cazul în care ar face publice ilegalitățile, aranjorii și traficanții de posturi din primărie au mers, însă, prea departe. Au ajuns să angajeze în cabinetele de medicină școlară niște doctori pe care nu îi recunosc nici cei din breasla lor! Au ajuns să lase sănătatea copiilor noștri – pe durata orelor de școală – pe mâinile unor personaje care nu doar că au experiență profesională egală cu zero, dar nici măcar nu au dreptul de a profesa în respectivele cabinete!

Cel mai tare din parcare

Să intrăm în subiect… În 15 ianuarie 2016, pe site-ul PMT a fost publicat un anunț de organizare a unui concurs pentru ocuparea unor posturi vacante, ce urma să se desfășoare o lună mai târziu, în 17 februarie. Printre respectivele posturi se afla și unul de medic la Serviciul Public de Asistență Medicală Școlară, primăria intenționând, astfel, să rezolve problema postului rămas liber în cabinetul medical din incinta Universității de Medicină și Farmacie.

Toți cei opt candidați trec de selecția dosarelor – operațiune efectuată de Serviciul Resurse Umane – iar la proba scrisă din 17 februarie are câștig de cauză medicul Abdul Kareem Abid Atya, un cetățean arab, în vârstă de peste 55 de ani, care obține punctajul minim necesar, 50 de puncte, și este declarat, astfel, admis. Ca atare, la începutul lunii martie 2016, angajatorul său, Primăria Timișoara, îl instalează în cabinetul medical din incinta UMFT, corpul de clădire din dreapta instituției.

Dosar aranjat

Toate bune și frumoase, doar că bunul doctor Abdul nu era ce părea a fi. Mai precis, domnul în cauză nu avea cum să fie angajat de primărie pe postul respectiv pentru simplul motiv că nu făcuse rezidențiatul și nu susținuse examenul pentru gradul de medic specialist în medicina de familie, condiție obligatorie pentru ocuparea unui post în rețeaua de medicină școlară!

Cum a fost atunci validat dosarul său de către Serviciul Resurse Umane numai onor șefa acestui departament, Rodica Aurelian, poate explica… Dacă nu nouă, că ni s-a transmis dinspre primărie că doamna în cauză nu discută cu presa, atunci persoanelor abilitate, în frunte cu șefii ei direcți. Dacă o avea așa ceva…

Colegiul Medicilor lămurește lucrurile

Să revenim la cazul doctorului Abdul. Atât conducerea UMFT – acolo unde fusese expediat omul -, cât și reprezentanții Direcției de Sănătate Publică Județeană Timiș (DSPT) au sesizat că există niște nereguli în ceea ce privește competențele doctorului respectiv și au solicitat lămuriri de la Colegiul Medicilor din România, filiala Timiș.

Răspunsul primit, în 7 octombrie 2016, de către UMFT și DSP de la Colegiul Medicilor Timiș a fost edificator: „Dl. dr. Abid Atya Abdul Kareem s-a înscris în Colegiul Medicilor Timiș la data de 3.03.2016 (adică ulterior participării la concursul organizat de Primăria Timișoara, o probă în plus a ilegalității crase comise de Serviciul de Resurse Umane al PMT, care i-a acceptat dosarul de concurs fără certificatul de membru al CMR! – n.r.) și i s-a eliberat certificatul de membru cu nr. 4539, situație în care are dreptul să devină membru în colegiul medicilor. Pe certificatul de membru, la rubrica , este trecut DOCTOR-MEDIC, ceea ce nu este echivalent cu medic medicină generală. Dr. Abid Atya Abdul Kareem nu are dreptul de a practica în calitate de medic de familie, decât dacă face rezidențiatul și susține examenul pentru gradul de medic specialist în medicina de familie (urmează un fragment din Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății – n.r.). În concluzie, dl. dr. Abid Atya Abdul Kareem nu îndeplinește condițiile de a exercita profesia de medic de familie”.

Primăria îngroapă gunoiul sub preș

O copie a acestui răspuns a fost expediată în aceeași zi de Colegiul Medicilor Timiș și către Primăria Municipiului Timișoara – Serviciul Public de Asistență Medicală Școlară, angajatorul medicului în cauză, în ideea ca PMT să rezolve problema pe care ea însăși a creat-o. Ei aș… În loc ca, prinși cu fofârlica fiind, decidenții din primărie să îi desfacă, în secunda doi, contractul de muncă medicului respectiv și să organizeze un nou concurs pentru ocuparea postului, aceștia au ignorat adresa primită, îngropând gunoiul sub preș! Nimeni n-a mișcat un deget, medicul arab continuându-și nestingherit „activitatea” și în ziua de astăzi în cabinetul din incinta UMFT.

A intrat și poliția pe fir

Asta chiar dacă ilegalitățile săvârșite în acest caz de angajații departamentului de resurse umane al PMT au intrat în atenția Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul IPJ Timiș, care au deschis un dosar pe speța respectivă…

De altfel, la solicitarea polițiștilor, în 8 noiembrie 2016, Colegiul Medicilor Timiș le-a trimis același răspuns pe care îl expediase către DSP și UMFT o lună mai devreme. Așadar, întregul aranjament ieșise la suprafață, cazul este cercetat și de instituțiile abilitate – parchet și poliție -, dar dinspre primărie tăcerea rămânea asurzitoare…

Fost absolvent la privat, actual rezident la… radiologie

După ce am aflat despre acest caz, am solicitat, la rândul nostru, un punct de vedere Colegiului Medicilor Timiș, care ne-a remis aceeași adresă menționată mai sus, după care i-am contactat pe reprezentanții UMFT. Purtătorul de cuvânt al instituției, profesorul Andrei Motoc, ne-a declarat: „Noi, la început de an (se referă la începutul de an universitar, 1 octombrie 2016 – n.r.), am transmis un mesaj primăriei. Nu ne-au răspuns încă, noi așteptăm… (…)

Nu noi am organizat concursul, ci primăria (…) Prin modul lui (al doctorului Abid Atya – n.r.) de comportament ne-am dat seama că ceva nu e în regulă… (…) Este intrat în rezidențiat cu taxă, pe baza unei scrisori de acceptare din partea Ministerului Educației. El este absolvent al Universității Vasile Goldiş din Arad (universitate particulară – n.r.), a terminat în 2011. Patru ani și jumătate nu știm ce a făcut, în 2015 a intrat la rezidențiat, la radiologie, în 2018 va termina. Nu se va potrivi specialitatea de radiologie-imagistică medicală cu postul pe care profesează acum”. Așadar, nici măcar după ce va termina rezidențiatul, doctorul în cauză nu ar putea profesa în cabinetul medical de la UMFT, pentru că radiologia nu are nici o legătură cu medicina de familie. Altă gâscă-n altă traistă. Și încă o întrebare, pur retorică: cum face domnul doctor rezidențiatul din moment ce, între orele 7-15, se află la cabinet, conform orarului afișat pe ușă?!

Viceprimarul Diaconu, siderat de cele aflate

Curioși să aflăm cum vede primăria toată această poveste, i-am solicitat viceprimarului Dan Diaconu, cel care are în subordine, cel puțin teoretic, Serviciul Public de Asistență Medicală Școlară, să ne acorde o jumătate de oră din timpul său.

Amabil și deschis, tânărul viceprimar a fost de acord, astfel că, miercuri după-amiază, ne-am prezentat în biroul dumnealui. Mirat încă de la început de lucrurile pe care i le prezentam, viceprimarul Diaconu s-a declarat la final bulversat de informațiile primite. Siderat, acesta ne-a precizat că nu avea cunoștință despre cazul prezentat de noi, ba chiar ne-a rugat să îi permitem să facă niște copii ale documentelor pe care i le-am arătat, documente primite deja de primărie, dar ascunse de cei în culpă! Rămas fără cuvinte, viceprimarul Diaconu ne-a promis că va face cercetări, la rândul său, pentru a afla cum de s-au putut întâmpla toate aceste ilegalități. În ceea ce ne privește, l-am asigurat pe interlocutorul nostru că vom continua investigațiile, fiindcă este foarte posibil ca acest caz să nu fie unul singular.

Exasperați de ceea ce se întâmplă în sistem, oamenii au început să vorbească, articolul de față este un exemplu în acest sens. Ne reîntâlnim cu rețeaua de medicină școlară și cu Serviciul de Resurse Umane al Primăriei Timișoara săptămâna viitoare…