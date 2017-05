Primăria Timișoara își bate joc de rețeaua de medicină școlară!

În finalul articolului publicat în ediția de vineri, 12 mai, a „Renașterii bănățene” – „Angajat ilegal, în martie 2016, de primărie, un doctor fără drept de practică profesează în inima medicinei timișorene!„ -, vă dădeam o nouă întâlnire, în această săptămână, cu rețeaua de medicină școlară timișoreană și cu Serviciul de Resurse Umane al primăriei.

Am început seria dezvăluirilor pe această temă oarecum atipic, prezentându-vă mai întâi efectul, pentru ca acum să ajungem la cauză. Așadar, în articolul de față, vă vom releva cum a fost și este posibil ca niște doctori fără drept de practică să profeseze în cabinetele medicale din grădinițe, școli și universități, beneficiind de protecția și complicitatea unor funcționari sus-puși din Primăria Timișoara.

Vă informam, în articolul precedent, că, în contextul trecerii spitalelor din subordinea Ministerului Sănătății în cea a primăriilor, permutare realizată în anul 2009, rețeaua națională de medicină școlară a urmat același traseu și că, în Timișoara, municipalitatea a preluat cabinetele medicale din grădinițe și școli de la Spitalul de Copii „Louis Țurcanu”, iar pe cele din universități de la Spitalul Clinic Județean de Urgență.

Și vă mai spuneam că, deși banii pentru fondul de salarii sunt virați tot din conturile Ministerului Sănătății, posturile vacante de medici și asistente medicale sunt ocupate în urma unor concursuri organizate de Primăria Municipiului Timișoara, care are calitatea de angajator.

Haos în organigramă

Dacă aveți curiozitatea – noi am avut-o – să căutați pe site-ul municipalității, www.primariatm.ro, veți găsi organigrama instituției (nu contează că tocmai s-a schimbat, ceea ce ne interesează pe noi a rămas valabil!), în care se precizează că printre structurile organizatorice coordonate de viceprimarul Dan Diaconu se află și Serviciul Public de Asistență Medicală Școlară. Fals!

În realitate, respectivul serviciu este coordonat – termenul este unul impropriu, mai corect spus ar fi „stăpânit” – de șefa Serviciului de Resurse Umane al primăriei, Rodica Aurelian. La rândul său, dumneaei și celălalt serviciu pe care-l păstorește, cel de resurse umane, se află în subordinea primarului Nicolae Robu. Pe scurt: un șef aflat sub tutela primarului conduce un departament aflat în grija viceprimarului! Asta-i o struțo-cămilă, nu-i organigramă.

Un director inventat

Dar stați, că asta nu-i totul… Dacă rămâneți, în continuare, curioși și accesați rapoartele primarului Robu pe anii 2013, 2014, 2015 și 2016, veți descoperi acolo că asistența medicală școlară funcționează în subordinea directă a edilului-șef! În fine, până la urmă, Nicolae Robu e șeful suprem în primărie, toți și toate i se subordonează lui…

Problema este că, în rapoartele respective, se repetă, an de an, o minciună și anume că Serviciul Public de Asistență Medicală Școlară are un director și un compartiment financiar-contabil administrativ. Nici pomeneală! Nu numai că respectivul serviciu nu are nici un director, dar nu are nici un funcționar angajat, în afara medicilor și asistentelor medicale!

Factotumul de la resurse umane

Așa cum vă spuneam mai sus, de asistența medicală școlară se ocupă Rodica Aurelian și subalternii ei de la Resurse umane, adică niște funcționari care n-au nici în clinică, nici în mânecă cu domeniul medical. În mod normal, singura joncțiune între serviciul de resurse umane al primăriei și angajații oricărui alt serviciu din organigrama instituției (cu atât mai mult dacă este vorba de unul cu specific aparte, așa cum este cel de asistență medicală școlară!) ar trebui să se producă strict prin prisma operațiunilor legate de circuitul dosarelor de personal: înscrieri la concursuri, cereri de concediu etc.

Într-o lume normală și într-o primărie civilizată și funcțională, șeful Resurselor umane nu are cum să-și aroge dreptul de a tăia și spânzura în afara ariei sale de competență. Discutând cu oameni din interior, am sesizat o revoltă și o exasperare a acestora față de comportamentul Rodicăi Aurelian, interlocutorii noștri susținând că respectiva doamnă merge personal în inspecție în școli și grădinițe și îi ia la rost pe medici și pe asistentele medicale, cărora le găsește instantaneu nod în papură și îi sancționează cu tăieri din salariu.

OK, fiecare-i subiectiv, asta-i natura umană, ne putem gândi inclusiv la varianta că doamna Aurelian are un stil propriu de conducere, autoritar și inflexibil, iar asta poate deranja. Doar că atunci când autoritatea riscă să se transforme în dictatură și inflexibilitatea în obtuzitate, iar nemulțumirile și revolta nu vin dinspre unul-doi oameni, ci dinspre mult mai mulți, ceva ar trebui schimbat.

Pentru că oamenii sunt convinși că Rodica Aurelian are “spate” puternic și pentru că se tem cu toții de repercusiuni, nimeni nu îndrăznește să protesteze, așa încât ne asumăm noi rolul mesagerului și îl anunțăm pe primarul Timișoarei că a sosit momentul să scoată Serviciul Public de Asistență Medicală Școlară din haosul în care se zbate.

Schimbați obiectivul!

E timpul ca minciuna prezentă constant în rapoartele lui Nicolae Robu din ultimii patru ani – aceea că există un director al serviciului de asistență medicală școlară – să dispară, iar respectivul post chiar să fie ocupat de un om în carne și oase. Am observat că, în ultimii trei ani, pasajul final din fiecare raport de activitate al primarului în domeniul asistenței medicale școlare are un conținut identic, fiind schimbat doar anul:

„Obiective majore pentru anul 2015 (2016, 2017): aplicarea prevederilor legale cu privire la asistenţa medicală şcolară a preşcolarilor, elevilor şi studenţilor”. Ce-ar fi ca, pentru anul 2018, obiectivul major să fie „intrarea în normalitate a asistenței medicale școlare”? Hai, că nu e chiar așa de greu…

Uite cine examinează…

Să revenim de unde am plecat, la angajările ilegale în Serviciul Public de Asistență Medicală Școlară făcute de Primăria Timișoara, prin departamentul de resurse umane. Așa cum scriam și în articolul de vineri, răspunderea pentru organizarea conform legii a concursurilor de recrutare în vederea ocupării posturilor vacante din primărie revine Serviciului de Resurse Umane, ai cărui angajați în frunte cu Rodica Aurelian verifică dacă toți candidații îndeplinesc condițiile de accedere pe posturile respective.

Ei bine, din 2009 încoace, de când angajările în rețeaua de medicină școlară se fac de către primărie, Rodica Aurelian și subalternii săi se ocupă nu doar de preluarea dosarelor candidaților, ci și de elaborarea… bibliografiei de concurs, aceiași funcționari erijându-se, de asemenea, și în… examinatori ai medicilor și ai asistentelor medicale!!! Halucinant, nu-i așa?

Medicii și asistentele medicale, egalii… îngrijitorilor de la Zoo

E adevărat, Rodica Aurelian și trupa n-au mers până într-acolo încât să le verifice medicilor și asistentelor medicale cunoștințele acumulate în facultate – deși, la urma urmei, chiar asta ar fi trebuit să facă o comisie veritabilă de concurs! -, ci, pentru că, evident, funcționarii de la resurse umane sunt habarniști în ceea ce privește medicina, ei s-au limitat la a le pune profesioniștilor din domeniul medical întrebări din – e strict autentic, nu-i glumă!

Legea 215/2001, a administrației publice locale și din Legea 477/2004 privind codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice!!! Da, aceste două legi plus Ordinul comun al ministrului educației și al ministrului sănătății nr. 5.298/1.668/2011 pentru aprobarea metodologiei privind examinarea stării de sănătate a preșcolarilor și elevilor din unitățile de învățământ de stat și particulare autorizate/acreditate, privind acordarea asistenței medicale gratuite și pentru promovarea unui stil de viață sănătos alcătuiesc, de ani buni încoace, bibliografia din care trebuie să învețe medicii și asistentele medicale care se înscriu la concursurile de recrutare pentru ocuparea posturilor vacante la Serviciul Public de Asistență Medicală Școlară al Primăriei Municipiului Timișoara! Atât și nimic mai mult!

Practic, deși profesia acestora este una aparte, iar verificarea cunoștințelor în cazul lor presupune parcurgerea unei bibliografii de specialitate, la Primăria Timișoara, medicii și asistentele medicale dau concurs din aceleași legi și regulamente care alcătuiesc bibliografia candidaților la ocuparea unui post vacant de casier la Biroul Garaje, Cimitire, Coșerit și Spații Utilitare sau a unui post vacant de îngrijitor animale la Compartimentul Grădina Zoologică din cadrul Direcției de Mediu a primăriei!!! Culmea este că bibliografia pe care trebuie să o parcurgă casierul sau îngrijitorul de animale este chiar mai stufoasă decât cea rezervată medicilor și asistentelor medicale!

Nouă ani de impostură

Nu trebuie să ne credeți pe cuvânt, intrați pe pagina de internet a primăriei, citiți și vă cruciți! Știm, nu mai contenim cu semnele de exclamare, dar lucrurile care se petrec în Primăria Timișoara întrec orice închipuire… Simțim nevoia să subliniem: ABERAȚIILE ASTEA SE PETREC DE NOUĂ ANI ÎNCOACE!!!

Cum este posibil ca într-un oraș ca Timișoara, orașul-martir care a declanșat Revoluția din Decembrie 1989, orașul desemnat capitala culturală europeană a anului 2021, în cea mai importantă instituție a sa, primăria, să colcăie atâta impostură?! Cum este posibil ca selectarea și angajarea medicilor și a asistentelor medicale din cabinetele școlare – oamenii în grija cărora ne lăsăm cu toții copiii în timpul orelor de curs! – să fie făcută de niște funcționari care n-au nici un fel de competențe în domeniul medical, în loc ca atât bibliografia, cât și comisia de concurs să fie alcătuită din literatură de specialitate, respectiv din profesioniști din domeniul sănătății?!

Am contactat Direcția de Sănătate Publică Timiș și am pus o întrebare: a solicitat vreodată Primăria Timișoara prezența unui reprezentant al DSP Timiș care să facă parte din comisia de examinare la concursurile de recrutare a medicilor sau asistentelor medicale? Răspunsul a fost categoric: niciodată!

Cine acordă primul-ajutor: funcționarul public sau doctorul?

Dacă, Doamne-ferește, unui elev i se face rău la școală și învățătorul sau profesorul solicită prezența medicului ori a asistentei din cabinetul aflat în incinta unității de învățământ, cum îi va acorda acel medic sau acea asistentă primul-ajutor copilului: aplicând prevederile Legii administrației publice locale ori ale Codului de conduită a personalului contractual din instituțiile publice sau punându-și în valoare cunoștințele acumulate în timpul facultății ori experiența profesională dobândită de-a lungul carierei?

Păi dacă varianta a doua este cea corectă, atunci de ce angajarea acelui medic sau a acelei asistente medicale se bazează exclusiv pe legislația rezervată funcționarilor publici?! N-am vrea să fim înțeleși greșit: nu susținem că toți medicii și toate asistentele medicale angajați din 2009 încoace de Primăria Timișoara nu ar fi capabili să-și facă meseria, ci doar că metoda de selecție este una absurdă, fără nici un corespondent în realitate.

Și cu „premiera” asta ne mândrim?

Probabil n-o să vă vină să credeți, dar aberația asta e unică în România. Parcă ar fi celebrul refren al galeriei lui Poli, „Nu e niciunde ca la Timișoara!”, dar pe invers… Din nou, nu trebuie să ne credeți pe cuvânt, accesați site-urile altor primării din țară și veți constata că bibliografia pentru concursurile de recrutare în vederea ocupării posturilor vacante de medic și/sau asistentă medicală în serviciile publice de asistență medicală școlară este extrem de vastă, cuprinzând, pe lângă legi și regulamente de administrație publică, și literatură de specialitate, tratate serioase de medicină generală și/sau de familie, tematică de examen, ba, în unele cazuri, sunt prevăzute, pe lângă proba scrisă, și probe clinice, la adult și la copil, precum și probe practice! Iar comisiile de concurs sunt conduse și alcătuite nu doar din funcționari de la Resurse umane, ci, în primul rând, din medici și reprezentanți ai direcțiilor județene de sănătate publică.

Am intrat, prin sondaj, pe site-urile primăriilor din Arad, Cluj-Napoca, Târgu-Mureș, Alba-Iulia, Constanța și Piatra-Neamț: fără nici o excepție, la toate aceste primării, bibliografia pentru concursurile de angajare a medicilor sau asistentelor medicale este una normală, specifică, nu aberantă.

Din lipsă de spațiu, ne oprim la un singur exemplu, Primăria Târgu-Mureș. Aici, bibliografia pe care trebuie să o parcurgă un candidat la ocuparea postului de medic într-un cabinet școlar cuprinde 16 (șaisprezece!) repere: patru legi și regulamente de administrație publică și 12 (doisprezece!) tratate de specialitate, de la cărți de medicină internă și gastroenterologie la compendii de hematologie și boli infecțioase!

Tot la Târgu-Mureș, candidatele la un post de asistentă medicală au de studiat, pe lângă acele legi și regulamente, și tratate de puericultură și pediatrie. Ăsta e un exemplu, dar peste tot, cu excepția Timișoarei, e la fel! Am ajuns de râsul lumii, iar dacă până acum primarul Nicolae Robu n-a știut sau n-a vrut să știe ce se întâmplă în instituția pe care o conduce, acum a aflat și este obligat să ia măsuri radicale. Bătaia de joc trebuie să înceteze!