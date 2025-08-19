Cinci noi oportunități pentru studenții generației viitoare, la Universitatea de Vest din Timișoara. Programe de studii unice în România

În acord cu tradiția excelenței care îi definește întreaga activitate, în anul universitar 2025-2026, Universitatea de Vest din Timișoara (UVT) lansează mai multe premiere în spațiul educațional românesc, deschizând noi perspective pentru studenți. UVT continuă astfel să îmbine experiența și prestigiul, acumulate de-a lungul deceniilor, cu spiritul inovator care o poziționează în topul învățământului superior din România.

Începând cu sesiunea de admitere din această toamnă, Universitatea de Vest din Timișoara (UVT) propune trei programe de studii universitare de licență și două programe de studii universitare de masterat noi, menite să răspundă cerințelor pieței și tendințelor globale din educație și economie.

Rectorul UVT, prof.univ.dr. Marilen Gabriel Pirtea: „Noile programe de studii, lansate de Universitatea de Vest din Timișoara (UVT) începând din acest an universitar, sunt orientate către specializări unice, oferind deschideri de carieră mai mult decât speciale. Lumea este în schimbare, la fel cum sunt într-o accentuată dinamică și ideile, cercetările și domeniile cunoașterii. La UVT sincronizăm noile programe de studii cu avangarda cunoașterii, dar și cu ritmul și tendințele ocupaționale din economia reală. Prin programele de studii de masterat de tip MBA (Master of Business Administration) sau Leadership (Administrație publică și leadership), dar și prin programele de studii de licență în Design (ambiental, grafic sau de obiect și creație digitală) studenții de aici, viitorii absolvenți ai UVT, au acces direct către profesiile viitorului.”

Licență – Facultatea de Arte și Design (FAD)

UVT inovează pe scena artistică națională, lansând trei programe de studii universitare de licență, dintre care două unice în România:

Design ambiental

Design grafic (program unic la nivel național, inițiat de UVT)

Design de obiect și creație digitală (program unic la nivel național, inițiat de UVT)

Prin aceste inițiative, UVT reconfirmă rolul Facultății de Arte și Design drept spațiu de formare al noilor generații de creatori vizuali și promotori ai designului contemporan.

Masterat – Oferte academice de top

Master of Business Administration (Masterat în Administrarea Afacerilor) – (Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor – FEAA), program internațional, organizat în cadrul parteneriatului dintre Universitatea de Vest din Timișoara (UVT) și University of West London (UWL). Programul de masterat, unic în regiunea de vest a țării, conectează studenții la bunele practici și expertiza britanică în business și leadership.

Administrație publică și leadership (Facultatea de Științe ale Guvernării și Comunicării) – în cadrul domeniului de studii universitare de masterat Științe administrative. Programul vizează pregătirea unor lideri capabili să transforme instituțiile publice prin competențe moderne de management și guvernanță.

Cu aceste noi programe, UVT își reconfirmă statutul de universitate comprehensivă și inovatoare, consolidându-și misiunea de a conecta educația din vestul României la marile direcții europene și globale ale cunoașterii.

În acest nou capitol, tradiția solidă a excelenței academice se împletește armonios cu inovația, formând generațiile viitoare, care vor contribui la dezvoltarea societății prin cunoaștere, creativitate și leadership autentic.

Sesiunea de toamnă a admiterii pentru anul universitar 2025-2026 este deschisă – mai multe detalii despre oferta educațională a Universității de Vest din Timișoara fiind disponibile la adresa online: www.admitere.uvt.ro – iar toți cei care sunt interesați de programele de studii de la UVT pot să-și depună dosarele de înscriere online prin intermediul aplicației: https://admitereonline.uvt.ro/.