Emmanuel Macron: Vladimir Putin este un prădător, un căpcăun la ușa noastră

Vladimir Putin este un „căpcăun” care „trebuie să mănânce încontinuu” pentru a supraviețui, avertizează președintele Franței, Emmanuel Macron. El a tras un semnal de alarmă asupra „amenințării” Rusiei la adresa Europei.

Președintele rus Vladimir Putin este „un prădător, un căpcăun la ușa noastră” care „trebuie să mănânce încontinuu” pentru „propria supraviețuire”, a avertizat Emmanuel Macron marți, cerându-le europenilor „să nu fie naivi” în privința Rusiei, care va fi „o forță destabilizatoare de durată”, potrivit Le Figaro.

„Din 2007-2008, președintele Putin și-a respectat rareori angajamentele. A fost constant o forță destabilizatoare. Și a căutat să regândească frontierele pentru a-și extinde puterea”, a subliniat președintele francez într-un interviu la LCI.

Președintele francez consideră că „Rusia a devenit permanent o forță destabilizatoare și o potențială amenințare pentru mulți dintre noi”. „O țară care investește 40% din bugetul său în astfel de echipamente, care a mobilizat o armată de peste 1,3 milioane de oameni, nu va reveni peste noapte la o stare de pace și la un sistem democratic deschis”, a avertizat Macron.

„Așadar, chiar și pentru propria supraviețuire, trebuie să continue să mănânce. Asta e tot. Și deci este un prădător, este un căpcăun la porțile noastre. Nu spun că Franța va fi atacată mâine, dar este o amenințare pentru europeni (…) Nu trebuie să fim naivi”, a insistat șeful statului francez.

Interviul a fost realizat în urma întâlnirii de la Washington dintre Donald Trump și mai mulți lideri europeni, unde a fost anunțată o negociere între Volodimir Zelenski și Vladimir Putin.

Într-un alt interviu acordat canalului american NBC News, Emmanuel Macron nu a ascuns faptul că nu împărtășește optimismul lui Donald Trump cu privire la posibilitatea ajungerii la un acord de pace. „Când privesc situația și faptele, nu-l văd pe președintele Putin dorind pace acum, dar poate sunt prea pesimist”, a spus Emmanuel Macron.

