Programul ”plămân artificial” se extinde: două spitale din Timișoara intră în rețea

Ministerul Sănătății anunță extinderea rețelei unităților finanțate pentru tratamentul pacienților critici prin programul AP-ECMO (cunoscut și sub numele de plămân artificial), care permite preluarea și susținerea artificială a funcțiilor vitale, oferind pacienților critici o șansă în plus la viață atunci când aceste funcții nu mai pot funcționa singure.

Potrivit unui comunicat al Ministerului Sănătății, astăzi a fost aprobată includerea unor noi unități sanitare în lista rețelei AP-ECMO. Este vorba despre: Spitalul Clinic Județean de Urgență Bihor; Spitalul Clinic de Urgență „Prof. Dr. Agrippa Ionescu” București; Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș; Spitalul Clinic Județean de Urgență Craiova; Institutul de Boli Cardiovasculare Timișoara și Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Dr. Victor Babeș” Timișoara.

”Extinderea acestui program reprezintă un pas important pentru creșterea capacității sistemului sanitar de a răspunde eficient în situații de urgență majoră, salvând vieți prin acces rapid la tehnici moderne de suport vital avansat”, transmite Ministerul Sănătății.