Programul ”plămân artificial” se extinde: două spitale din Timișoara intră în rețea

Actualitate
Publicat în de Renaşterea bănăţeană
Fără comentarii
Programul ”plămân artificial” se extinde: două spitale din Timișoara intră în rețea

Programul ”plămân artificial” se extinde: două spitale din Timișoara intră în rețea

Ministerul Sănătății anunță extinderea rețelei unităților finanțate pentru tratamentul pacienților critici prin programul AP-ECMO (cunoscut și sub numele de plămân artificial), care permite preluarea și susținerea artificială a funcțiilor vitale, oferind pacienților critici o șansă în plus la viață atunci când aceste funcții nu mai pot funcționa singure.

Potrivit unui comunicat al Ministerului Sănătății, astăzi a fost aprobată includerea unor noi unități sanitare în lista rețelei AP-ECMO. Este vorba despre: Spitalul Clinic Județean de Urgență Bihor; Spitalul Clinic de Urgență „Prof. Dr. Agrippa Ionescu” București; Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș; Spitalul Clinic Județean de Urgență Craiova; Institutul de Boli Cardiovasculare Timișoara și Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Dr. Victor Babeș” Timișoara.

CITEȘTE ȘI: 31 de judecători din Timiș, Arad și Caraș-Severin au notificat Curtea de Apel Timișoara că vor să se pensioneze în acest an

”Extinderea acestui program reprezintă un pas important pentru creșterea capacității sistemului sanitar de a răspunde eficient în situații de urgență majoră, salvând vieți prin acces rapid la tehnici moderne de suport vital avansat”, transmite Ministerul Sănătății.

 

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte RENASTEREA.RO pe FACEBOOK »

Opiniile exprimate în articolele publicate pe RENASTEREA.RO aparţin în exclusivitate autorilor! Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *