Consilierul local Ilie Sîrbu a depus un proiect de hotărâre pentru constituirea juridică a Zonei Metropolitane Timișoara. FOTO

Consilierul local Ilie Sîrbu a anunţat pe pagina sa de Facebook că, în calitate de reprezentant al Grupului AUR din Consiliul Local Timișoara, a depus la secretariatul general al Primăriei Municipiului Timișoara un proiect de hotărâre pentru constituirea juridică a Zonei Metropolitane Timișoara.

Sârbu consideră că „această inițiativă este una esențială pentru dezvoltarea coerentă și echilibrată a întregii regiuni, având în vedere că lipsa unei zone metropolitane funcționale a generat, de-a lungul anilor, numeroase probleme cu impact direct asupra cetățenilor:

– Lipsa unei strategii integrate de dezvoltare – fiecare localitate acționează izolat, ducând la suprapuneri de investiții, dezechilibre între Timișoara și comunele limitrofe și risipă de resurse publice.

– Infrastructură deficitară și transport fragmentat – absența unor conexiuni rutiere și de transport public eficiente produce ambuteiaje, costuri mari pentru cetățeni și izolează comunitățile fără acces la mașină personală.

– Servicii publice inegale și slab coordonate – sănătatea, educația, siguranța publică și transportul școlar variază mult între localități, ceea ce duce la marginalizare și la migrarea internă haotică spre oraș.

– Competitivitate economică scăzută – lipsa unei strategii comune face ca regiunea să piardă investitori în favoarea altor zone metropolitane mai bine organizate precum Cluj, Iași sau Oradea.

– Acces redus la fonduri europene – multe proiecte majore de infrastructură și digitalizare sunt eligibile doar în format metropolitan, ceea ce înseamnă că Timișoara și localitățile învecinate pierd bani europeni esențiali.

Lipsa unei voci puternice la nivel național și european – fără o zonă metropolitană, regiunea nu are reprezentare unitară în fața Guvernului și a instituțiilor europene.

Timișoara și localitățile din jur nu mai pot rămâne în urmă. În timp ce alte mari orașe ale României beneficiază deja de avantajele zonelor metropolitane, regiunea noastră continuă să se confrunte cu blocaje în trafic, infrastructură insuficientă, servicii publice inegale și pierderi de investiții.

Constituirea Zonei Metropolitane Timișoara nu este un moft politic, ci o necesitate pentru prezentul și viitorul cetățenilor. Este timpul să lăsăm orgoliile deoparte și să lucrăm împreună, dincolo de diferențele politice, pentru binele comunității noastre.

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară vs. Zona Metropolitană

Deși par asemănătoare și ambele au rolul de a sprijini dezvoltarea zonală, există diferențe clare între o Asociație de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) și o Zonă Metropolitană:

1. Asociația de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) – Polul de Creștere Timișoara

Este o asociație voluntară creată conform legislației (Legea 215/2001 și OG 26/2000 privind asociațiile și fundațiile).

Membrii sunt unități administrativ-teritoriale (UAT-uri): municipiul, comunele și alte localități care decid să se asocieze.

ADI-ul are personalitate juridică și poate implementa proiecte comune, în special pe fonduri europene (de ex. transport metropolitan, managementul deșeurilor, rețele utilitare).

Funcționează ca instrument tehnic și administrativ de cooperare.

„Polul de Creștere Timișoara” este exact o astfel de structură ADI, înființată pentru a gestiona fonduri europene și proiecte de dezvoltare.

2. Zona Metropolitană Timișoara

Este reglementată de Legea 351/2001 (privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului Național – Secțiunea IV Rețeaua de localități) și de Legea 286/2006 privind zonele metropolitane.

Se constituie prin asocierea municipiului cu localitățile din jur, pe baza unei hotărâri adoptate de consiliile locale și județene.

Are un caracter mai cuprinzător și strategic decât un ADI, pentru că urmărește:

– dezvoltarea echilibrată a întregii zone,

– integrarea infrastructurii și serviciilor,

– reprezentarea unitară la nivel național și european.

Zona Metropolitană nu este doar un instrument de implementare a proiectelor, ci o formă de organizare teritorială recunoscută oficial.

Diferența-cheie:

ADI-ul (Polul de Creștere) este o asociație voluntară de tip „instrument de implementare” pentru proiecte comune.Zona Metropolitană este o structură recunoscută oficial prin lege, cu rol strategic și administrativ mai larg, care conferă voce unitară regiunii și deschide acces direct la anumite fonduri și programe europene.

Practic, ADI-ul „Polul de Creștere Timișoara” poate fi văzut ca un pas intermediar sau un instrument util, dar nu înlocuiește constituirea Zonei Metropolitane Timișoara”.