Peste o sută de sancțiuni pentru terenurile necosite și 30 pentru cele cu ambrozie, aplicate de polițiștii locali din Timișoara

În acest an, cu precădere de la începutul verii, polițiștii locali din timișoara au identificate și luat măsurile legale în cazul a 113 proprietari de terenuri fiind aplicate sancțiuni contravenționale în valoare totală de 41.500 lei conform HCL 117/2024 pentru neasigurarea salubrizării, cosirea buruienilor, a vegetației ierboase, a arbuștilor de pe terenurile situate în intravilanul municipiului.

În ceea ce privește existența plantei alergene ambrozia, după ce anterior au fost transmise 383 somatii de către Primărie, polițiștii locali au trecut la verificări, fiind aplicate 30 de sancțiuni cu avertisment conform Legii 62/2018.

Sursa foto: Poliția Locală Timișoara