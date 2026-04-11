Cât costă combustibilul în vacanțele de vară. Ce preț are benzina în Grecia, Bulgaria, Croația și Turcia.

Grecia, Bulgaria, Turcia, Muntenegru, Croația și Albania rămân printre cele mai căutate destinații de vacanță pentru românii care aleg să călătorească cu mașina în sezonul estival.

În același timp, costurile cu carburantul au devenit un factor tot mai important în planificarea drumului, mai ales în contextul în care prețurile au urcat în toate aceste țări față de 2025, în unele cazuri chiar și cu peste 50%.

Distanțele mari implică, de regulă, cel puțin o oprire pentru alimentare pe parcursul dusului sau întoarcerii.

Traseul ales diferă în funcție de zona din România: cei din est merg frecvent spre Grecia prin Bulgaria, traversând Dunărea la Giurgiu, în timp ce șoferii din vest preferă rutele prin Serbia și Macedonia de Nord.

Spre Turcia, o variantă utilizată este trecerea prin podul Calafat–Vidin, mai puțin aglomerat decât Giurgiu–Ruse. Pentru Albania, accesul se face fie prin nordul Greciei, fie prin Serbia și Muntenegru.

România și vecinii: diferențe semnificative de preț la pompă

În România, litrul de benzină se situează în jur de 9 lei, iar motorina ajunge la aproximativ 10 lei, pe fondul scumpirilor recente generate de evoluția pieței petroliere.

În Bulgaria, una dintre cele mai ieftine piețe din Uniunea Europeană, prețurile rămân sub nivelul României, chiar dacă au crescut față de anul precedent. Benzina se situează în jur de 1,45 euro/litru, iar motorina în jur de 1,69 euro/litru, potrivit Weekly Oil Bulletin și click.ro.

Grecia, Serbia și Macedonia de Nord: costuri mai ridicate pe rutele turistice

Grecia continuă să fie o destinație cu prețuri ridicate la carburanți, în special pe insule. În medie, un litru de benzină și unul de motorină ajung la aproximativ 2,07 euro, ceea ce o plasează printre cele mai scumpe țări din regiune.

Pe rutele alternative spre Grecia, șoferii pot trece prin Serbia și Macedonia de Nord, unde prețurile sunt mai moderate. În Serbia, benzina costă în jur de 1,6 euro/litru, iar motorina aproximativ 1,82 euro. În Macedonia de Nord, valorile sunt mai reduse, cu aproximativ 1,35 euro pentru benzină și 1,59 euro pentru motorină.

Muntenegru, Albania și Croația: variații importante în regiune

Muntenegru se aliniază tendințelor din zonă, cu prețuri de aproximativ 1,59 euro/litru la benzină și 1,78 euro la motorină, în creștere față de anul trecut.

Albania a devenit mai atractivă pentru turiști, însă rămâne printre statele cu combustibil scump. Aici, benzina ajunge la aproximativ 2 euro/litru, iar motorina urcă până la circa 2,22 euro, fiind una dintre cele mai costisitoare din regiune.

Croația se menține într-o zonă de mijloc, cu aproximativ 1,67 euro/litru la benzină și 1,86 euro la motorină, după creșteri vizibile față de anul trecut.

Turcia și Bulgaria, cele mai avantajoase opțiuni la carburant

Turcia rămâne țara cu cele mai mici prețuri dintre destinațiile analizate, cu aproximativ 1,20 euro/litru la benzină și 1,49 euro la motorină, chiar și după majorări.

În ansamblu, Bulgaria și Turcia se evidențiază ca cele mai avantajoase piețe pentru alimentare, în timp ce Grecia și Albania rămân în topul celor mai scumpe destinații. De aceea, șoferii care tranzitează aceste zone pot reduce costurile dacă își planifică atent opririle pentru alimentare, în special înainte de intrarea în țările cu prețuri ridicate.