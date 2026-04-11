Sfânta Lumină s-a pogorât la Biserica Sfântului Mormânt din Ierusalim. Când va ajunge în România

Actualitate
Publicat în de Renaşterea bănăţeană
Fără comentarii
lumina sfanta

Sfânta Lumină s-a pogorât la Biserica Sfântului Mormânt din Ierusalim. Când va ajunge în România.

Sfânta Lumină s-a pogorât sâmbătă la Biserica Sfântului Mormânt din Ierusalim în jurul orei 14.13. Lumina va ajunge sâmbătă și în România, cu o cursă specială.

Potrivit agenției de știri a Patriarhiei Române, Basilica, Patriarhul lerusalimului a intrat în Sfântul Mormânt cu 4 mănunchiuri de 33 de lumânări.

„Sfânta Lumină s-a pogorât la Biserica Sfântului Mormânt din Ierusalim în jurul orei 14:13. Hristos a înviat!”, a transmis sursa citată.

Lumina sfântă va fi adusă în România cu o cursă specială în jurul orei 18.00.

Ea va fi oferită delegaților eparhiilor Patriarhiei Române la Aeroportul Internaţional „Henri Coandă” din Otopeni. Astefl, Sfânta Lumină va ajunge în noaptea de Înviere în toate parohiile din țară și din Republica Moldova.

(sursa: Mediafax)

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte RENASTEREA.RO pe FACEBOOK »

Opiniile exprimate în articolele publicate pe RENASTEREA.RO aparţin în exclusivitate autorilor! Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *