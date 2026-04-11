Câți angajați lucrează în total în România. Datele publicate de Ministerul Muncii.

Numărul contractelor individuale de muncă active înregistrate în sistemul informatic ReGes/Revisal era, la finele lunii septembrie 2025, de 6.620.722, cu 87.729 mai puţine comparativ cu începutul anului.

Datele oficiale apar în statisticile publicate recent de Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale și consultate de Agerpres și hotnews.

Mai puțin de 5,7 milioane de salariaţi activi

În ceea ce priveşte numărul de salariaţi activi, acesta s-a redus cu 24.703 persoane, de la 5.707.364 de salariaţi – în ianuarie, până la 5.682.661 de salariaţi – în septembrie 2025.

Din numărul total de contracte individuale de muncă înregistrate în Registrul general de evidenţă a salariaţilor, la 30 septembrie 2025, peste 93% erau pe durată nedeterminată, respectiv 6.169.243, iar restul pe durată determinată (451.479 CIM).

Totodată, 5.427.485 de contracte erau încheiate pe durată nedeterminată, pentru normă întreagă, şi 741.758 prevedeau timp parţial de muncă.