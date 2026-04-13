Beat și fără permis, dus direct în arest. S-a izbit cu mașina de un cap de pod și a ieșit în decor

Polițiștii au fost sesizați, la data de 12 aprilie a.c., în jurul orei 1.30, despre un eveniment rutier soldat exclusiv cu pagube materiale.

Din primele cercetări a reieșit că un bărbat de 48 de ani, din Bata, în timp ce conducea un autoturism pe D.J. 682 pe raza localității Bacău de Mijloc, a acroșat un capăt de pod, părăsind partea carosabilă.

Din verificări a reieșit că bărbatul nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule, iar testarea cu aparatul alcooltest a indicat o îmbibație alcoolică de 0,93 mg./l. alcool pur în aerul expirat, a transmis IPJ Arad.

Bărbatul a fost condus la o unitate medicală, în vederea recoltării de probe biologice, iar în baza probatoriului administrat, acesta a fost reținut pentru 24 de ore.

Cercetările sunt continuate sub supravegherea procurorului de caz, într-un dosar penal, întocmit pentru infracțiuni rutiere.

Sursa imagini: IPJ Arad