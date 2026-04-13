Beat și fără permis, dus direct în arest. S-a izbit cu mașina de un cap de pod și a ieșit în decor

Eveniment
Publicat în de Renaşterea bănăţeană
Fără comentarii
Polițiștii au fost sesizați, la data de 12 aprilie a.c., în jurul orei 1.30, despre un eveniment rutier soldat exclusiv cu pagube materiale.

Din primele cercetări a reieșit că un bărbat de 48 de ani, din Bata, în timp ce conducea un autoturism pe D.J. 682 pe raza localității Bacău de Mijloc, a acroșat un capăt de pod, părăsind partea carosabilă.

Din verificări a reieșit că bărbatul nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule, iar testarea cu aparatul alcooltest a indicat o îmbibație alcoolică de 0,93 mg./l. alcool pur în aerul expirat, a transmis IPJ Arad.

Bărbatul a fost condus la o unitate medicală, în vederea recoltării de probe biologice, iar în baza probatoriului administrat, acesta a fost reținut pentru 24 de ore.

Cercetările sunt continuate sub supravegherea procurorului de caz, într-un dosar penal, întocmit pentru infracțiuni rutiere.

Sursa imagini: IPJ Arad

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte RENASTEREA.RO pe FACEBOOK »

Opiniile exprimate în articolele publicate pe RENASTEREA.RO aparţin în exclusivitate autorilor! Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *