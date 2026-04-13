Bărbat găsit mort într-o mașină parcată, în Timiș

Luni, 13 aprilie, polițiștii secției 10 Rurale Făget au observat un autoturism parcat pe DN68A la ieșire din localitatea Dumbrava spre localitatea Lugoj în care se afla un bărbat de 41 de ani ce nu prezenta semne vitale.

La fața locului au fost solicitate echipajele medicale de specialitate, care au efectuat manevrele de resuscitare, însă din păcate a fost declarat decesul persoanei, bărbatul fiind cunoscut și cu afecțiuni medicale, a informat IPJ Timiș.

Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea întregii situații de fapt.