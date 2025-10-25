Au început rezervările pentru Crăciun și Revelion. Cât de mult se scumpesc sejururile la munte în acest an.

Este vreodată prea devreme să ne gândim la vacanța de Crăciun? Hotelierii sigur ar spune „nu”.

Stațiunile montane din România se pregătesc deja pentru deschiderea sezonului de iarnă, iar pasionații sporturilor de zăpadă încep deja să-și planifice vacanțele de sărbători. Specialiștii avertizează că prețurile la cazare ar putea crește cu 10-15% față de anul trecut.

Stațiunea Rânca, din județul Gorj, pune la dispoziția vizitatorilor șase pârtii de schi și o pârtie pentru săniuș. Cea de dificultate medie are 1,4 km, iar pârtia dificilă 1,2 km.

Domeniul schiabil Cavnic, din Maramureș, oferă șapte pârtii deservite de instalații de transport pe cablu, cu o lungime totală de 8,5 km, printre care pârtiile Roata și Icoana.

Oana Poenaru, manager de pensiune, spune că încearcă să mențină prețurile cât mai accesibile: „Prețul unui ski pass pe zi este 160 de lei, inclusiv pentru programul nocturn. Dacă se cumpără mai multe zile consecutive, prețul scade până la 120 de lei pe zi. Doar abonamentele pe ore sau pe zile ar putea fi ajustate ușor, maxim 5%, pentru a menține un număr constant de turiști.”

Harghita oferă 12 pârtii în șase stațiuni, însumând 27 km, și dispune de 22 de teleschiuri, în timp ce Straja, din județul Hunedoara, are 12 pârtii și 13 teleschiuri.

Cât plătim pentru un sejur de patru nopți

Vicepreședintele ANAT, Adrian Voican, atrage atenția că Sinaia și Poiana Brașov rămân cele mai căutate destinații, iar prețurile pentru sărbători vor crește în curând cu 10-15%, notează Euronews și stiripesurse.

În prezent, un sejur de patru nopți la un hotel de trei stele din Sinaia începe de la 1.500 de lei pe cameră, fără masă inclusă, și poate ajunge până la aproape 5.000 de lei, în funcție de hotel și pachet.

Cei care plănuiesc să petreacă sărbătorile la munte sunt sfătuiți să își facă rezervările din timp pentru a putea beneficia de anumite reduceri.