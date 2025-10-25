Ora de iarnă 2025. În această noapte se dau ceasurile înapoi.

România trece la ora de iarnă în noaptea de 25 spre 26 octombrie 2025, când ceasurile se dau înapoi cu o oră. Ora 4.00 devine ora 3.00, ceea ce va face ca ziua de mâine să fie cea mai lungă din acest an, fiindcă va avea 25 de ore.

Ora se schimbă de două ori pe an în România: în martie și octombrie. Ora de iarnă, cunoscută și ca „ora standard”, este opusul orei de vară, iar schimbarea va fi în noaptea aceasta, de 25 spre 26 octombrie 2025.

Odată cu schimbarea orei, ziua se întunecă mai repede, iar dimineața se luminează mai devreme.

Sistemul orei de vară şi al celei de iarnă presupune o „ajustare” cu o oră a ceasurilor în fiecare primăvară şi toamnă, pentru a beneficia de lumina naturală. La ora de vară, ceasul se dă înainte cu o oră (ora 3.00 devine ora 4.00), în timp ce la ora de iarnă ceasurile se dau înapoi cu o oră. Teoretic, dormim o oră în plus.

Cum ne afectează schimbarea orei

Medicii avertizează că trecerea la ora de iarnă poate afecta unele persoane, care se pot adapta mai greu la noul orar de somn.

„Persoanele care au obiceiul să se culce devreme, de exemplu în jurul orei 22:00, pot percepe această schimbare ca fiind mai dificilă. La trecerea la ora de iarnă, starea de somnolență poate apărea mai târziu decât de obicei, iar încercarea de a adormi la ora obișnuită poate fi mai dificilă”, a explicat pentru Digi24 și hotnews Răzvan Lungu, medic specialist pneumolog, atesat în somnologie.

„De aceea, este recomandat să menținem o oră fixă de trezire și să permitem ceasului nostru biologic să își ajusteze treptat ora de culcare”, a adăugat medicul.

Introducerea sistemului de schimbare a orei, cunoscut și sub numele de Daylight Saving Time (DST), a fost inițial o măsură de economisire a energiei. Ideea ajustării ceasurilor pentru a maximiza utilizarea luminii naturale a apărut, pentru prima dată, în timpul Primului Război Mondial, când țările europene au căutat metode eficiente de a reduce consumul de combustibil și electricitate.

În România, schimbarea orei a fost introdusă în anul 1917 și a fost instituită permanent începând cu 1979.