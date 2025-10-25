Incident într-o comună din zona periurbană a Timișoarei, un bărbat și-a agresat fosta concubină

Eveniment
Publicat în de Renaşterea bănăţeană
Fără comentarii
Incident într-o comună din zona periurbană a Timișoarei, un bărbat și-a agresat fosta concubină

Incident într-o comună din zona periurbană a Timișoarei, un bărbat și-a agresat fosta concubină.

În data de 25 octombrie 2025, în jurul orei 17:06, polițiștii din cadrul Secției 1 Poliție Rurală Ghiroda au fost sesizați prin apel 112 de către o femeie în vârstă de 32 de ani, cu privire la faptul că a fost agresată de fostul concubin, un bărbat de 38 de ani.

Din verificările efectuate la fața locului a reieșit că, în timp ce femeia se afla staționată cu autoturismul la intersecția străzilor Paltinului și Nucului din localitatea Dumbrăvița, în urma unor discuții telefonice în contradictoriu, fostul concubin ar fi oprit autoturismul în dreptul acesteia, ar fi coborât și ar fi lovit autoturismul femeii cu piciorul, rupând semnalizarea. Totodată, bărbatul ar fi  lovit-o cu palma peste față, după care ar fi urcat din nou în autoturismul său și, în momentul plecării, ar fi acroșat mașina femeii în partea stângă-spate, părăsind apoi locul incidentului.

La fața locului s-a deplasat un echipaj SMURD, însă femeia a refuzat acordarea de îngrijiri medicale.

Polițiștii continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de lovire sau alte violențe și distrugere, în vederea stabilirii situației de fapt, depistării bărbatului și dispunerii măsurilor legale care se impun.

CITEȘTE ȘI: Ora de iarnă 2025. În această noapte se dau ceasurile înapoi

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte RENASTEREA.RO pe FACEBOOK »

Opiniile exprimate în articolele publicate pe RENASTEREA.RO aparţin în exclusivitate autorilor! Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *