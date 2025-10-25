Incident într-o comună din zona periurbană a Timișoarei, un bărbat și-a agresat fosta concubină.

În data de 25 octombrie 2025, în jurul orei 17:06, polițiștii din cadrul Secției 1 Poliție Rurală Ghiroda au fost sesizați prin apel 112 de către o femeie în vârstă de 32 de ani, cu privire la faptul că a fost agresată de fostul concubin, un bărbat de 38 de ani.

Din verificările efectuate la fața locului a reieșit că, în timp ce femeia se afla staționată cu autoturismul la intersecția străzilor Paltinului și Nucului din localitatea Dumbrăvița, în urma unor discuții telefonice în contradictoriu, fostul concubin ar fi oprit autoturismul în dreptul acesteia, ar fi coborât și ar fi lovit autoturismul femeii cu piciorul, rupând semnalizarea. Totodată, bărbatul ar fi lovit-o cu palma peste față, după care ar fi urcat din nou în autoturismul său și, în momentul plecării, ar fi acroșat mașina femeii în partea stângă-spate, părăsind apoi locul incidentului.

La fața locului s-a deplasat un echipaj SMURD, însă femeia a refuzat acordarea de îngrijiri medicale.

Polițiștii continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de lovire sau alte violențe și distrugere, în vederea stabilirii situației de fapt, depistării bărbatului și dispunerii măsurilor legale care se impun.