Incendiu puternic la Giarmata.

În această dimineață, în jurul orei 06:45, pompierii au fost anunțați despre producerea unui incendiu la o anexă, în comuna Giarmata.

La locul evenimentului s-au deplasat de urgență pompierii din cadrul Detașamentului 1 Timișoara și Punctului de Lucru Pișchia cu o autospecială de primă intervenție si comandă, patru autospeciale de stingere cu apă si spumă și o autoscară mecanică. În sprijin acționează pompierii voluntari din comună.

Incendiul se manifestă la o anexă în care sunt depozitate diverse echipamente/materiale pentru prelucrarea lemnului, pe o suprafață de aproximativ 100 mp.

UPDATE: Incendiul a fost lichidat în jurul orei 07:25.

Anexa era construită de tip parter și etaj.

Intervenția promptă a pompierilor a limitat extinderea incendiului la construcțiile învecinate.

În urma incendiului au ars materialele combustibile din anexă (material lemnos) și câteva echipamente de prelucrare a lemnului.

Incendiul s-a produs, cel mai probabil, în urma unui scurtcircuit electric.

Din fericire, nu s-au înregistrat victime.