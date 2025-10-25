Prima ediție a Sărbătorii satului Eibenthal – tradiție, gastronomie și voie bună în inima comunității cehe din Banat

Comunitatea cehă din Banatul românesc s-a pregătit de o mare sărbătoare.

În acest weekend, localitatea Eibenthal, una dintre cele mai cunoscute așezări cehești din România, găzduiește prima ediție a Sărbătorii Satului Eibenthal, un eveniment plin de tradiție, muzică și bucate locale, organizat la Eibenthal – Czech Village in Romania.

Evenimentul își propune să readucă în prim-plan tradiția hramului satelor cehești, o sărbătoare care marchează sfințirea bisericii și care, în fiecare toamnă, are loc succesiv în comunitățile cehe de pe malul românesc și sârbesc al Dunării.

În trecut, a fi gazdă de hram era o mare onoare. Familiile se pregăteau cu săptămâni înainte, iar gâștele îndopate și prăjiturile de casă erau nelipsite de pe mesele sărbătorești.

Timp de două zile, vizitatorii se vor bucura de o atmosferă autentică, cu:
-specialități tradiționale din carne de porc, preparate ca la tăiatul porcului;
-concurs pentru cel mai bun ceaun de ciorbă din Eibenthal;
-degustare de țuică și produse locale;
-turneu de fotbal;
-muzică populară, dansuri și costume tradiționale.

