Prima ediție a Sărbătorii satului Eibenthal – tradiție, gastronomie și voie bună în inima comunității cehe din Banat.

Comunitatea cehă din Banatul românesc s-a pregătit de o mare sărbătoare.

În acest weekend, localitatea Eibenthal, una dintre cele mai cunoscute așezări cehești din România, găzduiește prima ediție a Sărbătorii Satului Eibenthal, un eveniment plin de tradiție, muzică și bucate locale, organizat la Eibenthal – Czech Village in Romania.

Evenimentul își propune să readucă în prim-plan tradiția hramului satelor cehești, o sărbătoare care marchează sfințirea bisericii și care, în fiecare toamnă, are loc succesiv în comunitățile cehe de pe malul românesc și sârbesc al Dunării.

În trecut, a fi gazdă de hram era o mare onoare. Familiile se pregăteau cu săptămâni înainte, iar gâștele îndopate și prăjiturile de casă erau nelipsite de pe mesele sărbătorești.

Timp de două zile, vizitatorii se vor bucura de o atmosferă autentică, cu:

-specialități tradiționale din carne de porc, preparate ca la tăiatul porcului;

-concurs pentru cel mai bun ceaun de ciorbă din Eibenthal;

-degustare de țuică și produse locale;

-turneu de fotbal;

-muzică populară, dansuri și costume tradiționale.

radioresita