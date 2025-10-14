Arena Eroii Timișoarei prinde contur

Construcția la noul stadion al Timișoarei evoluează, lucrările ajungând, potrivit viceprimarului Timișoarei Ruben Lațcău, la două treimi din total. Grinzile pentru pentru Peluza Vest au fost livrate, iar Arena Eroii Timișorei ar putea fi inaugurată anul viitor.

”Am ridicat două treimi din noul stadion al Timișoarei.

Avansăm în ritm bun, inclusiv la acoperiș: în această seară (luni seară – n.r.) au fost livrate și grinzile pentru Peluza Vest.

Anul viitor inaugurăm Arena Eroii Timișoarei”, a transmis Ruben Lațcău.