Bianca Rusu şi Diana Ședer, medalii pentru CSM Timişoara la Campionatul Balcanic de Lupte

Două sportive de la CSM Timișoara au urcat pe podium la Campionatul Balcanic de Lupte!

Competiția desfășurată recent în sala „Horia Demian” din Cluj-Napoca s-a adresat categoriilor de vârstă U15, U17 și U20.

La ultimele două s-au evidențiat elevele antrenorului Sorin Mark. Bianca Rusu și Diana Ședer au obținut medalii de argint la U17 – 53 de kilograme, respectiv, la U20 – 57 de kilograme.

România s-a clasat pe locul al doilea în clasamentul general pe națiuni.

Bianca Rusu, a doua pe podium (foto mare)

Diana Ședer, a doua pe podium (foto mică)