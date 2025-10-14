Volei masculin. CSU Universitatea de Vest Timişoara, start în A2 cu trei victorii

Sport
Publicat în de Darius Petru
Fără comentarii
Volei masculin. CSU Universitatea de Vest Timişoara, start în A2 cu trei victorii

Noul sezon de volei a început pentru CSU Universitatea de Vest Timişoara cu trei victorii obținute la primul turneu al Diviziei A2 masculin.

La Craiova, echipa din orașul de pe Bega a câștigat cu scorul de 3-0 partidele cu CSM Universitatea și Pro Volei Arad, iar pe CS Vâlcea a învins-o cu 3-1, după două seturi concludente, o relaxare și apoi o ”închidere” a meciului. Universitatea Cluj nu a participat la acest prim turneu de campionat, din cauza numărului impar de formații din seria zonală de vest.

„A fost relativ relativ bine. Încet-încet se integrează băieții cei noi, dar mai avem de muncă. Suntem încă tineri”, a precizat antrenorul Sorin Schiesz.

Meciurile oficiale sunt și prilejuri de a „suda” relațiile de joc. În pregătiri, studenții au avut o singură repetiție înaintea partidelor cu miză, cu ocazia turneului de la Dej, de la începutul lunii octombrie. Cu acel prilej, CSU UVT a întâlnit trei prim divizionare – Știința Explorări Baia Mare, Someșul Dej și CSM București – în fața cărora a luat un singur set (contra echipei din capitală).

Următorul turneu al Diviziei A2-Vest se va desfășura în perioada 7-9 noiembrie, la Râmnicu Vâlcea.

CITEŞTE ŞI: Bianca Rusu şi Diana Ședer, medalii pentru CSM Timişoara la Campionatul Balcanic de Lupte

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte RENASTEREA.RO pe FACEBOOK »

Opiniile exprimate în articolele publicate pe RENASTEREA.RO aparţin în exclusivitate autorilor! Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *