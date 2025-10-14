Volei masculin. CSU Universitatea de Vest Timişoara, start în A2 cu trei victorii

Noul sezon de volei a început pentru CSU Universitatea de Vest Timişoara cu trei victorii obținute la primul turneu al Diviziei A2 masculin.

La Craiova, echipa din orașul de pe Bega a câștigat cu scorul de 3-0 partidele cu CSM Universitatea și Pro Volei Arad, iar pe CS Vâlcea a învins-o cu 3-1, după două seturi concludente, o relaxare și apoi o ”închidere” a meciului. Universitatea Cluj nu a participat la acest prim turneu de campionat, din cauza numărului impar de formații din seria zonală de vest.

„A fost relativ relativ bine. Încet-încet se integrează băieții cei noi, dar mai avem de muncă. Suntem încă tineri”, a precizat antrenorul Sorin Schiesz.

Meciurile oficiale sunt și prilejuri de a „suda” relațiile de joc. În pregătiri, studenții au avut o singură repetiție înaintea partidelor cu miză, cu ocazia turneului de la Dej, de la începutul lunii octombrie. Cu acel prilej, CSU UVT a întâlnit trei prim divizionare – Știința Explorări Baia Mare, Someșul Dej și CSM București – în fața cărora a luat un singur set (contra echipei din capitală).

Următorul turneu al Diviziei A2-Vest se va desfășura în perioada 7-9 noiembrie, la Râmnicu Vâlcea.