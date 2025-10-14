Semnal de alarmă în economia românească: pe fondul unei inflații galopante și a scumpirilor, românii își fac stocuri de alimente

Un sondaj realizat de iSense și citat de hotnews.ro a scos la iveală un comportament de consum îngrijorător. Peste 55% dintre români își fac stocuri de produse aflate la promoție sau la reducere, cel mai mare procent din ultimii trei ani.

Această strategie de a cumpăra în avans arată o frică profundă de scumpiri și o preocupare pentru optimizarea cheltuielilor.

Acest comportament este justificat de cifrele oficiale. Conform datelor INS și Eurostat, inflația a explodat în România, cu o creștere a prețurilor la alimente de aproape 9%, a produselor nealimentare cu peste 10% și a serviciilor cu aproape 10% față de anul trecut.

Indicatorii macroeconomici confirmă dificultățile resimțite de consumatori. Economia a stagnat în prima jumătate a anului, cu o creștere reală a PIB-ului de doar 0,3%. Șomajul a crescut la aproape 6%, angajările au stagnat, iar salariile reale au scăzut.

Comerțul cu amănuntul a înregistrat două luni de scădere consecutivă.

Experții BRD, citați de hotnews.ro, avertizează că România ar putea înregistra un recul în acest an, iar șansele unei reveniri rapide sunt mici.

Statul se confruntă, la rândul său, cu probleme financiare. Deficitul bugetar a fost mărit de la 7% la 8,4% din PIB, iar datoria publică se apropie de pragul de 60%.

Măsurile de reducere a cheltuielilor și de creștere a taxelor sunt considerate singura cale de a stabiliza economia.

Unii analiști avertizează că noi majorări de TVA sunt „foarte probabile”, iar aceste măsuri vor reduce și mai mult puterea de cumpărare a populației.

În concluzie, economia românească se confruntă cu un mix periculos de stagnare și inflație. Iar comportamentul românilor, de a face stocuri de alimente, este un semnal clar că se pregătesc pentru o perioadă de incertitudine, potrivit tvrinfo.ro.