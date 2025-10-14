Tânăr trimis în judecată după ce a lovit cu pumnul un băiat de 12 ani, care a murit la spital

Un tânăr de 16 ani a fost trimis în judecată pentru loviri sau vătămări cauzatoare de moarte, după ce într-un parc dintr-o comună din județul Arad ar fi lovit cu pumnul un băiat de 12 ani, care ulterior a murit la spital.

Potrivit Parchetului de pe lângă Tribunalul Arad, luni s-a dispus trimiterea în judecată în stare de arest la domiciliu a unui inculpat în vârstă de 16 de ani pentru săvârşirea infracţiunii de loviri sau vătămări cauzatoare de moarte.

În 21 august 2025, în timp ce se afla în parcul central din comuna Vinga, în urma unei discuții în contradictoriu cu victima, minor în vârstă de 12 ani, urmată de o agresiune din partea victimei care l-a înjurat și l-a lovit cu palmele peste cap, inculpatul l-a lovit o singură dată cu pumnul în zona capului pe minor.

În urma loviturii, băiatul a a suferit un traumatism cranio-cerebral acut, contuzie, hemoragie cerebrală şi de trunchi cerebral difuze, hemoragie subarahnoidiană cu inundare teraventriculară, cu stop cardiorespirator resuscitat: Băiatul a intrat în comă de gradul IV, iar în data de 3 septembrie 2025 a murit la Spitalul Clinic Județean Arad, potrivit Mediafax.