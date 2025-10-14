Furt de 10 milioane de lei de la Poșta Mare din Timișoara: unul dintre autori, urmărit internațional, prins în Italia

Un bărbat de 37 de ani, urmărit internațional pentru furtul a 10 milioane de lei din incinta Poștei Mari din Timișoara, a fost depistat în Italia.

În urma unei strânse colaborări între Biroul Atașatului de Afaceri Interne Italia și Serviciul de Investigații Criminale Timiș, sprijiniți de Serviciul Central Operativ al Poliției Italiene, Squadra Mobile Milano și Squadra Mobile Pavia, au fost desfășurate, începând cu data de 1 octombrie a.c., o serie de activități operative comune.

În urma acestor acțiuni, în această dimineață, autoritățile italiene au arestat un cetățean român, de 37 de ani, urmărit internațional în baza unui mandat de arestare preventivă emis de autoritățile judiciare din România pentru săvârșirea infracțiunii de furt calificat cu consecințe deosebit de grave.

Acesta este cercetat pentru sustragerea a 10 milioane de lei din incinta unui oficiu poștal din municipiul Timișoara. Persoana urmărită se ascundea într-un apartament din localitatea Pavia, unde utiliza documente false pentru legitimare.

”Operațiunea reprezintă un nou exemplu de cooperare eficientă între structurile de poliție române și italiene, în cadrul eforturilor comune de combatere a criminalității transfrontaliere și de aducere în fața justiției a persoanelor care se sustrag răspunderii penale”, transmite IPJ Timiș.

Vă reamintim că în noaptea de 30.05.2025, în intervalul orar 01:00 – 03:00 persoane necunoscute au pătruns prin forțarea ușii de acces în sediul Oficiului Poștal Timișoara 1, situat în Timișoara, bulevardul Revoluției nr. 2, județul Timiș.

Ulterior, au forțat ușa de acces în camera care face accesul în casierie, dislocând și fereastra casieriei, de unde au sustras suma de 9.470.000 lei, ce era destinată plății pensiilor și DVR-ul sistemului de supraveghere video.

Pentru a-și facilita atât accesul cât și scăparea, au modificat orientarea camerei de supraveghere și au bruiat sistemul de alarmă, utilizând mai multe dispozitive adaptate pentru acest lucru, care au fost puse la dispoziție de către cel de-al treilea inculpat, care i-a și condus la locul faptei. Acesta din urmă a și supravegheat zona din apropiere, cât timp primii doi inculpați se aflau în incinta oficiului poștal”, a precizat Parchetul de pe lângă Tribunalul Timiș.

După furt, primul individ a condus o dubiță cu plăcuțe cu de înmatriculare de la o altă mașină până a fost depistat de poliție.

Despre al treilea bărbat, procurorii spun că, pe lângă ajutorul dat în noaptea comiterii faptei, anterior, în cursul lunii mai, s-a deplasat în București, împreună cu cel de-al doilea inculpat, de unde a achiziționat un set de stații de emisie-recepție și un dispozitiv de bruiaj, ce a fost folosit la comiterea faptei.

Banii furați au fost recuperați în totalitate.