Peste 700 de timişoreni, între care mulţi copii şi tineri, instruiţi de pompieri cu privire la noțiunile de prim-ajutor

În perioada 10-13 octombrie 2025, Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”BANAT” al județului Timiș a derulat o serie de activități menite să crească nivelul de conștientizare a riscurilor de dezastre naturale în rândul comunității. Aceste acțiuni s-au concentrat pe educația preventivă și îmbunătățirea nivelului de conștientizare a riscurilor la nivelul populației, recunoscând rolul pe care copiii și adolescenții îl au în promovarea culturii prevenirii și în sprijinirea comunităților în fața dezastrelor.

Pe parcurul acestor zile, în cadrul a trei unități de învățământ din Timișoara, personalul din cadrul Centrului de Formare și Pregătire în Descarcerare și Asistență Medicală de Urgență și Serviciului de Pregătire pentru Intervenție și Reziliența Comunităților a susținut lecții deschise privind manevrele și tehnicile de acordare a primului ajutor medical de bază. Elevii și cadrele didactice au fost instruiți cu privire la noțiunile de prim-ajutor, precum și la comportamentul adecvat în diferite situații de urgență. Aceste sesiuni interactive și informative au fost susținute în beneficiul a peste 220 de participanți.

Specialiștii din cadrul Inspecției de Prevenire, alături de paramedici și voluntari SMURD, au organizat două puncte de informare preventivă, în cele două mall-uri din Timișoara. Vizitatorii au avut ocazia să interacționeze direct cu personalul inspectoratului, să primească sfaturi utile și materiale informative privind prevenirea situațiilor de urgență. Peste 500 de persoane, în special copii și tineri, au vizitat standurile dedicate activităților educative.

În perioada 11-13 octombrie, subunitățile de pompieri și-au deschis porțile pentru copiii din comunitățile pe care le deservesc. Cei mici au avut ocazia să exploreze autospecialele, să afle mai multe despre misiunile de salvare și să interacționeze cu pompierii, descoperind îndeaproape ce înseamnă meseria de salvator.

Pentru mai multe informații privind comportamentul adecvat în diferite situații de urgență, ISU Timiş recomandă consultarea Platformei Naționale de Pregătire pentru Situații de Urgență „Fii pregătit”, disponibilă online, precum și descărcarea aplicației mobile DSU, care oferă acces rapid la ghiduri utile și alerte în timp real.

Sursa foto: ISU Timiş