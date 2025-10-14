Probleme cu apa în mai multe zone ale Timişoarei, dar şi în localităţile Moșnița Nouă, Moșnița Veche, Albina, Bucovăț, Bazoșu Nou şi Căpăt

Miercuri, 15 octombrie, între orele 5-17, la intersecția Căii Buziașului cu străzile Matei Millo și Venus se vor executa conectări de conducte.

Pe durata lucrărilor, presiunea va fi scăzută pe străzile Calea Buziașului, Electronicii, Intrarea Meseriașilor, Intrarea Saturn, Atomului, Neptun, Martir Marius Nemțoc, Recoltei, Siemens, Olarilor, Intrarea Arhitect Cornel Liuba, Chevereșului, Grigore Antipa, Magnoliei, Zambilelor, Lavandei, Margaretelor, Rozmarinului, Petuniei, Toporașilor, Dafinului, Orhideelor, Crăițelor, Azaleelor, Anemonelor, Violetelor, Gențiana și în cartierul Ciarda Roșie.

De asemenea, între orele 5-8 presiunea va fi scăzută, iar între orele 8-15 se va întrerupe furnizarea apei în Moșnița Nouă, Moșnița Veche, Albina, Bucovăț și Bazoșu Nou.

Joi, 16 octombrie, între orele 9-12 presiunea va fi scăzută în Căpăt pentru lucrări de spălare a rețelei de distribuție.

CITEŞTE ŞI: Mai mult de un copil din trei din România trăiește în sărăcie

Lucrările de spălare urmăresc să asigure o calitate corespunzătoare a apei potabile și sunt o parte a activității desfășurate de Aquatim în cadrul mentenanței preventive a rețelelor de distribuție.

La reluarea alimentării cu apă în regim normal este posibil ca la robinete să curgă apă tulbure. Deoarece această perturbare va fi de scurtă durată, Aquatim recomandă clienților să nu folosească apa în scopuri menajere, până la limpezirea completă. De asemenea, consumatorii sunt sfătuiţi să ia măsuri de stocare a unor cantități de apă care să le acopere necesarul pe perioada anunțată.