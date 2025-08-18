Dosarul furtului de la Poșta Mare din Timișoara a ajuns în instanță

Procurorul de caz de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Timiș a încheiat cercetările în cazul furtului de la Oficiul Poștal din Timișoara, comis la sfârșitul lunii mai și a trimis în judecată trei persoane.

Cei trei urmează să fie judecați de Tribunalul Timiș pentru conducerea unui vehicul neînmatriculat și furt calificat. Pe numele a doi dintre ei s-a emis mandat de arestare, în lipsă, cel de-al treilea fiind, deja, în arest.

Potrivit Parchetului, primul inculpat a fost trimis în judecată pentru infracțiunea de conducere a unui vehicul neînmatriculat (în varianta conducerii cu număr fals de înmatriculare), cel de-al doilea va fi judecat pentru furt calificat care a produs consecințe deosebit de grave, iar ultimul inculpat va răspunde pentru complicitate la furt calificat.

„În noaptea de 30.05.2025, în intervalul orar 01:00 – 03:00, primul inculpat, împreună cu al doilea inculpat a pătruns prin forțarea ușii de acces în sediul Oficiului Poștal Timișoara 1, situat în Timișoara, bulevardul Revoluției nr. 2, județul Timiș.

Ulterior, au forțat ușa de acces în camera care face accesul în casierie, dislocând și fereastra casieriei, de unde au sustras suma de 9.470.000 lei, ce era destinată plății pensiilor și DVR-ul sistemului de supraveghere video.

Pentru a-și facilita atât accesul cât și scăparea, au modificat orientarea camerei de supraveghere și au bruiat sistemul de alarmă, utilizând mai multe dispozitive adaptate pentru acest lucru, care au fost puse la dispoziție de către cel de-al treilea inculpat, care i-a și condus la locul faptei. Acesta din urmă a și supravegheat zona din apropiere, cât timp primii doi inculpați se aflau în incinta oficiului poștal”, a precizat Parchetul de pe lângă Tribunalul Timiș.

După furt, primul individ a condus o dubiță cu plăcuțe cu de înmatriculare de la o altă mașină până a fost depistat de poliție.

Despre al treilea bărbat, procurorii spun că, pe lângă ajutorul dat în noaptea comiterii faptei, anterior, în cursul lunii mai, s-a deplasat în București, împreună cu cel de-al doilea inculpat, de unde a achiziționat un set de stații de emisie-recepție și un dispozitiv de bruiaj, ce a fost folosit la comiterea faptei.

Banii furați au fost recuperați în totalitate.