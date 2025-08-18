Tânăr arestat în Timiș pentru trafic de droguri de mare risc

T â n ăr arestat î n Timi ș pentru trafic de droguri de mare risc

Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Timișoara, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Timișoara, au documentat activitatea infracțională a unui bărbat, de 28 de ani, cercetat pentru trafic de droguri de mare risc.

Din probatoriul administrat a reieșit că, în luna august 2025, acesta ar fi procurat, în scopul comercializării, diferite cantități de drog de mare risc sub formă de substanță cristalină.

În urma perchiziției efectuate, în locuința acestuia, la data de 14 august 2025, situată în municipiul Timișoara, au fost descoperite și ridicate aproximativ 200 de grame 2MMC (drog de mare risc), precum și alte mijloace de probă.

Tot atunci, procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Timișoara au dispus reținerea bărbatului, pentru 24 de ore.

A doua zi, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Timiș a dispus arestarea preventivă a acestuia, pentru 30 de zile.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul jandarmilor Grupării de Jandarmi Mobile Timișoara.