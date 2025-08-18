Primăria Timișoara scoate la licitație 14 spații pentru închiriere în Cetate, Fabric, Iosefin și Elisabetin
Primăria Municipiului Timișoara lansează licitația pentru închirierea a 14 spații comerciale și de birouri situate în cartierele istorice Cetate, Fabric, Iosefin și Elisabetin, pentru o perioadă de cinci ani. Măsura face parte din procesul de valorificare a patrimoniului municipalității și de punere în folosință a acestuia pentru comunitate.
Prețurile de pornire variază între 5 și 16 euro/mp/lună, conform proiectului de hotărâre care va fi supus votului Consiliului Local. Acesta a fost stabilit în baza unei evaluări independente la solicitarea municipalității. Proiectul poate fi consultat la următorul link: https://www.primariatm.ro/proiecte-hcl.
Data licitației va fi anunțată în timp util, astfel încât persoanele juridice interesate să se poată pregăti și participa. Spațiile vor fi atribuite ofertanților care propun cel mai bun preț, iar dacă pentru un spațiu nu se depun cel puțin două oferte calificate, Primăria Timișoara va relua procedura, conform legislației în vigoare.
Spațiile disponibile sunt următoarele:
Str. Augustin Pacha nr. 1 (SAD 3), 44 mp – 12,47 euro/mp/lună
Str. Augustin Pacha nr. 1 (SAD 6), 145 mp – 9,63 euro/mp/lună
Str. Augustin Pacha nr. 5, 44,5 mp – 16,35 euro/mp/lună
Piața Unirii nr. 8, 50 mp – 13,91 euro/mp/lună
Str. Matei Corvin nr. 1, 125 mp – 9,24 euro/mp/lună
Blvd. Regele Carol I nr. 22, 111,5 mp – 10,04 euro/mp/lună
Str. Iuliu Maniu nr. 38, 104,5 mp – 7,9 euro/mp/lună
Str. Remus nr. 12 (U9), 29 mp – 6,05 euro/mp/lună
Str. Remus nr. 12 (U10), 56 mp – 5,3 euro/mp/lună
Str. Dr. Pavel Vasici Ungureanu nr. 23, 59 mp – 7,89 euro/mp/lună
Str. Iuliu Grozescu nr. 2, 73 mp – 6,6 euro/mp/lună
Str. Virgil Onițiu nr. 19, 30 mp – 9,13 euro/mp/lună
Str. 16 Decembrie 1989 nr. 15, 65,5 mp – 11 euro/mp/lună
Piața Traian nr. 3, 70 mp – 8,76 euro/mp/lună
CITEȘTE ȘI: Tânăr arestat în Timiș pentru trafic de droguri de mare risc
În aceste locații vor putea fi desfășurate diverse activități comerciale, administrative sau de servicii. Sunt excluse activitățile tip vânzare de produse second-hand, jocuri de noroc, farmacie, amanet sau schimb valutar.
Ofertele trebuie să includă și o garanție de participare, echivalentă cu două luni de chirie. Valoarea de piață a spațiilor a fost evaluată de APPRAISAL & VALUATION S.A, o firmă specializată, contractată de administrația locală.