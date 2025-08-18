Primăria Timișoara scoate la licitație 14 spații pentru închiriere în Cetate, Fabric, Iosefin și Elisabetin

Primăria Municipiului Timișoara lansează licitația pentru închirierea a 14 spații comerciale și de birouri situate în cartierele istorice Cetate, Fabric, Iosefin și Elisabetin, pentru o perioadă de cinci ani. Măsura face parte din procesul de valorificare a patrimoniului municipalității și de punere în folosință a acestuia pentru comunitate.

Prețurile de pornire variază între 5 și 16 euro/mp/lună, conform proiectului de hotărâre care va fi supus votului Consiliului Local. Acesta a fost stabilit în baza unei evaluări independente la solicitarea municipalității. Proiectul poate fi consultat la următorul link: https://www.primariatm.ro/proiecte-hcl.

Data licitației va fi anunțată în timp util, astfel încât persoanele juridice interesate să se poată pregăti și participa. Spațiile vor fi atribuite ofertanților care propun cel mai bun preț, iar dacă pentru un spațiu nu se depun cel puțin două oferte calificate, Primăria Timișoara va relua procedura, conform legislației în vigoare.

Spațiile disponibile sunt următoarele:

Str. Augustin Pacha nr. 1 (SAD 3), 44 mp – 12,47 euro/mp/lună

Str. Augustin Pacha nr. 1 (SAD 6), 145 mp – 9,63 euro/mp/lună

Str. Augustin Pacha nr. 5, 44,5 mp – 16,35 euro/mp/lună

Piața Unirii nr. 8, 50 mp – 13,91 euro/mp/lună

Str. Matei Corvin nr. 1, 125 mp – 9,24 euro/mp/lună

Blvd. Regele Carol I nr. 22, 111,5 mp – 10,04 euro/mp/lună

Str. Iuliu Maniu nr. 38, 104,5 mp – 7,9 euro/mp/lună

Str. Remus nr. 12 (U9), 29 mp – 6,05 euro/mp/lună

Str. Remus nr. 12 (U10), 56 mp – 5,3 euro/mp/lună

Str. Dr. Pavel Vasici Ungureanu nr. 23, 59 mp – 7,89 euro/mp/lună

Str. Iuliu Grozescu nr. 2, 73 mp – 6,6 euro/mp/lună

Str. Virgil Onițiu nr. 19, 30 mp – 9,13 euro/mp/lună

Str. 16 Decembrie 1989 nr. 15, 65,5 mp – 11 euro/mp/lună

Piața Traian nr. 3, 70 mp – 8,76 euro/mp/lună

CITEȘTE ȘI: Tânăr arestat în Timiș pentru trafic de droguri de mare risc

În aceste locații vor putea fi desfășurate diverse activități comerciale, administrative sau de servicii. Sunt excluse activitățile tip vânzare de produse second-hand, jocuri de noroc, farmacie, amanet sau schimb valutar.

Ofertele trebuie să includă și o garanție de participare, echivalentă cu două luni de chirie. Valoarea de piață a spațiilor a fost evaluată de APPRAISAL & VALUATION S.A, o firmă specializată, contractată de administrația locală.