O fată dispărută din Bocșa s-ar putea afla în Timișoara. Dacă o vedeți, sunați urgent la 112!

Politiștii Inspectoratului de Poliție Județean Caraș-Severin efectuează căutări în vederea găsirii unei tinere de 14 ani, care a plecat de la domiciliu în această dimineață.

Polițiștii de la Poliția Orașului Bocșa au fost sesizați de tatăl minorei că fiica acestuia, BONESCU SEFORA LETIZIA, a plecat de la domiciliul din Bocșa astăzi, în jurul orei 05.30, și până în prezent nu s-a întors acasă, bănuind că aceasta ar fi plecat în municipiul Timișoara.

Semnalmente: 1,65 metri înălțime, greutate 60 kg, ochi albaștri, păr lung, brunet.

La momentul plecării minora purta o rochie de culoare neagră cu buline roșii.

Cei care pot furniza informații cu privire la persoana dispărută sunt rugați să se adreseze celei mai apropiate unități de poliție sau să apeleze numărul unic de urgență 112.

Sursa foto: IPJ Caraș-Severin