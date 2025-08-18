Un colos auto din China își deschide fabrică în Timișoara. Are venituri de 24,5 miliarde de dolari pe an

Great Wall Motor (GWM), una dintre marile companii chineze de automobile, își creează propria unitate cu activități principale de producție din România, ceea ce ar fi primul pas către deschiderea unei fabrici de mașini în Europa, scrie Profit.

Firma locală Mind Automobile Part România SRL a fost deja înființată în Timișoara, prin intermediul filialei GWM Netherland Investment Holding.

La adresa din Timișoara se află sediul și unitatea de producție a ELBA, companie românească specializată în sisteme de iluminat, inclusiv pentru autovehicule.

Firma are ca obiect principal de activitate „Fabricarea de echipamente electrice de iluminat”, având administrator un cetățean chinez.

Great Wall Motor, afaceri anuale de 24,5 miliarde de dolari

Scopul principal al înființării companiei locale este colaborarea cu Elba, producător român de sisteme și corpuri de iluminat din Timiș care furnizează partenerilor din industria auto faruri și alte corpuri de iluminat. Elba are deja contracte cu Stellantis, Renault sau VW Group într-un sector extrem de concurențial.