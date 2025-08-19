Anca Todoni joacă împotriva britanicei Harriet Dart, în primul tur al calificărilor la US Open

Jucătoarea română de tenis Anca Todoni joacă marți seară în primul tur al calificărilor pentru tabloul principal al ultimului turneu de Grand Slam al anului – US Open (SUA), întâlnind-o pe britanica Harriet Dart.

Aflată pe locul 113 WTA, Todoni este cap de serie nr. 13 în faza preliminară. Dart ocupă locul 205 mondial.

Partida de marți reprezintă a doua confruntare directă din circuitul mondial profesionist între cele două sportive, primul duel fiind adjudecat de Todoni, la turneul de la Roma, din luna mai a acestui an, în două seturi.

Meciul este programat să înceapă după ora 19:30, potrivit Mediafax.