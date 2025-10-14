VIDEO! Trei carabinieri morți şi 13 răniţi în Italia, după ce o casă pe care urmau să o evacueze a sărit în aer

VIDEO! Trei carabinieri morți şi 13 răniţi în Italia, după ce o casă pe care urmau să o evacueze a sărit în aer

Trei ofiţeri din cadrul Forţelor de Carabinieri au fost ucişi într-o explozie în timpul unei operaţiuni desfăşurate de forţele de ordine în nordul Italiei. Alţi 13 pompieri şi poliţişti au fost răniţi, potrivit Agerpres.

Incidentul s-a produs în comuna Castel D’Azzano, la sud de oraşul Verona. Conform primelor informaţii, reprezentanţii forţelor de ordine au intervenit pentru a evacua o casa ocupată de trei fraţi: doi bărbaţi şi o femeie.

Cei trei frați s-au baricadat în casă, iar după mai multe încercări de a-i face să iasă, forțele de ordine au trecut la acțiune. Unii au urcat pe acoperiș pentru a pătrunde de sus, în timp ce alții s-au apropiat de ușa principală. Odată ajunși la intrare, s-a simțit un puternic miros de gaz provenind din interior, cel mai probabil degajat din una sau mai multe butelii. În momentul deschiderii ușii, s-a produs o explozie, iar agenţii de poliţie au fost practic surprinşi sub dărâmături.

Mai mulţi pompieri prezenţi la locul incidentului s-au grăbit să le acorde ajutor, dar a fost prea târziu pentru trei dintre carabinieri, conform observatornews.ro.

Sursa foto: la Repubblica

