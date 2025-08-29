Anunț privind vânzarea de bunuri imobile – Apartament în Chișoda

Anunț privind vânzarea de bunuri imobile – Apartament în Chișoda.

D.G.R.F.P. Timisoara prin intermediul A.J.F.P. Timis organizeaza in data de 30.09.2025 ora 14.00 in localitatea Timisoara, str. Ghe.Lazar, nr.9 B, Amfiteatru , licitatie urmatoarelor bunuri imobile:

  • Apartament: Cotã actualã de 1/1 din apartament înscris în ID Electronic 416274-C1-U11 Giroc, compus din 3 camere, bucãtãrie, baie, suprafatã utilã 61,94 mp, cote teren: 44/541, cote pãrti comune 1010/10000,an constructie:2020, situat în loc. Chisoda, str. Bucegi, nr. 51/3, et. Mansardã, ap. 11, jud. Timiş, preţ de pornire licitaţia a II a  335.598  lei (exclusiv TVA), proprietate a debitorilor Mezin Gabriel- Călin şi  Mezin Raluca -Ramona, , conform Publicaţiei de vânzare 652689-10/19.08.2025.

Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0256/200035 sau accesând linkul https://static.anaf.ro/static/2/Timisoara/20250821153331_652689-10.pdf

