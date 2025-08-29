Chirurgul Singh a salvat un copil care ajuns la spital cu un braț aproape complet secționat. FOTO!

Managerul Spitalului Municipal de Urgen ță Caransebeș, Bhupinder Singh, a reușit o nouă intervenție de excepție, după ce la Urgențe a fost adus un copil de 11 ani, din municipiu, într -o stare foarte grav ă, cu brațul aproape complet secționat!

Potrivit chirurgului, băiatul, care s-a tăiat într-un geam de la ușa de intrare în scara blocului, a intrat imediat în sala de operație. După mai multe ore, Singh a reușit să-i reatașeze brațul.

„Am operat un copil de 11 ani, tăiat cu sticla la nivelul brațului drept, cu secțiune de arteră brachială și secțiune de mușchi brachial. Efectiv, brațul se mai ținea doar într-o bucată de piele. Acum, copilul e bine, are nevoie de minim trei săptămâni pentru a se vindeca. A fost adus foarte repede la noi, dacă întârzia probabil brațul ar fi trebuit amputat.”, ne-a declarat chirurgul de origine indiană, specializat în astfel de operații, pentru caon.ro.