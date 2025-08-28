Mai multe femei, agresate sexual în mijloace de transport şi pe stradă, la Timişoara. Autorul a fost arestat

Mai multe femei, agresate sexual î n mijloace de transport şi pe stradă, la Timişoara . Autorul a fost arestat

La data de 27 august a.c., în urma cercetărilor efectuate de polițiștii din cadrul Secției 2 Urbane Timișoara, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Timișoara, un bărbat de 71 de ani a fost reținut pentru 24 de ore, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de agresiune sexuală.

Potrivit IPJ Timiş, la aceeași dată, polițiștii au fost sesizați prin plângere de către o femeie cu privire la faptul că, în jurul orei 18:40, în timp ce se afla pe strada Piața Gheorghe Domășneanu, un bărbat ar fi exercitat asupra sa acte de natură sexuală.

Polițiștii s-au deplasat la fața locului, iar în urma verificărilor efectuate a fost identificat un bărbat de 71 de ani, bănuit de comiterea faptei.

Totodată, în urma cercetărilor, a rezultat că, la data de 25 august a.c., la nivelul Poliției Municipiului Timișoara au fost înregistrate mai multe apeluri 112 prin care se semnala faptul că un bărbat ar fi molestat mai multe femei, atât în mijloacele de transport în comun, cât și pe stradă.

În baza probatoriului administrat, bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore, fiind cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunii de agresiune sexuală.

Joi după-amiază, suspectul a fost arestat preventiv pentru o perioadă de 30 de zile.