Bogdan Ivan, ministrul Energiei: Din factura la electricitate, 50% este costul energiei, restul taxe. Gazele rămân plafonate.

Doar jumătate din factura la electricitate reprezintă costul energiei electrice active, diferența fiind tarifele de transport, distribuție, furnizare, TVA și accize, explică ministrul Energiei, Bogdan Ivan.

Prețurile la gaze nu vor crește în această iarnă, spune acesta.

Ivan a confirmat la Antena 3 CNN că schema de plafonare a gazelor va fi prelungită până pe 31 martie 2026, iar depozitele sunt umplute la peste 80%, depășind media UE.

Întrebat cum vor arăta facturile în această iarnă, ministrul a răspuns categoric: „pentru oameni, în această iarnă nu cresc prețurile la gaz”.

Referitor la măsurile pentru reducerea prețului la electricitate, Ivan a spus că a lucrat cu toți actorii din piață și s-a ajuns la un acord asupra unui pachet de măsuri care vor fi implementate în 3-6 luni.

Ministrul a precizat că s-au găsit „soluții care sunt extrem de tehnice, dar care împreună vor putea să ducă la o reducere a prețului la consumatorul final”.

Printre măsurile anunțate se numără crearea unui mecanism prin care marii producători de stat vor funcționa ca „market maker”, iar furnizorii mari vor putea cumpăra direct de la producători, eliminând intermediarii.

De asemenea, s-au instituit garanții de 5-10% pentru achizițiile viitoare, penalizând speculatorii care renunță la contracte.

Întrebat despre TVA-ul aplicat facturilor, Ivan a clarificat că acești bani „ajung tot în bugetul de stat”, nu în buzunarul companiilor private, descriind măsura ca fiind legală dar „din punct de vedere moral, incorectă”.

Ministrul a subliniat că în următorul an și jumătate România va pune în producție aproape 2.000 MW noi.

(sursa: Mediafax)