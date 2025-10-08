Anunț privind vânzarea bunurilor mobile – Autoturism Volkswagen Passat

Anunț privind vânzarea bunurilor mobile – Autoturism Volkswagen Passat.

D.G.R.F.P. Timişoara prin intermediul A.J.F.P. Timiş organizeazã în data de 23.10.2025 ora 14.00 in localitatea Timişoara, str. Ghe.Lazar, nr. 9 B, AMFITEATRU,   licitaţia următorului   bun  mobil proprietate a    S.C. SANDECOR GREEN S.R.L.

Conform anunţului de vânzare nr. 17638/30.09.2025 -licitatia a II a  

Autoturism marca Volkswagen model, Passat, Caroserie: Berlina, An fabricatie: 2005, Combustibil: Diesel, Serie sasiu: WVWZZZ3BZE106266, Nr inmatriculare: TM 26 SDG, Cutie viteze: Manuala, Clasa emisii: Euro 3, Stare: Second hand, Volan: Stanga  preţ pornire licitaţie  10.302  lei +T.V.A.

Autoturism marca FORD model TRANSIT, An fabricatie: 2002, Combustibil: Diesel, Serie sasiu: WF0VXXGBFV2Y81500, Nr inmatriculare: TM 25 SDG, Cutie viteze: Manuala, Clasa emisii: Euro 3,

Stare: Second hand, Volan: Stanga, autoutilitara , model FAGY   preţ pornire licitaţie  1.534 lei +T.V.A.

Informaţii detaliate se regăsesc pe site ANAF -Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara la secţiunea licitaţii si anunţuri -valorificări prin licitaţie a bunurilor sechestrate.

Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa la sediul nostru  din Timisoara, str. Gheorghe Lazar, nr.  9B, cam. 107, et. I,  sau la numărul de telefon  0256/259.410 .

