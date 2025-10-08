Timișoreanca Larisa Adam, câștigătoare la „XIII WKC European Cup”, kata feminin 10-11 ani.

Peste 500 de sportivi din Anglia, Scoția, Italia, Bosnia-Herțegovina, Slovenia, Macedonia de Nord, Slovacia, Ucraina și România au concurat pentru medaliile puse în joc la „XIII WKC European Cup”, competiție de karate de nivel înalt organizată recent la sala „Constantin Jude” din Timișoara.

Printre cei care s-au remarcat este și Larisa Adam (11 ani), clasată pe prima poziție atât la kata feminin 10-11 ani, cât și în clasamentul pe echipe pentru România.

De asemenea, ea a încheiat pe locul al doilea la proba de kumite, fiind învinsă de o italiancă.

Larisa este legitimată la clubul Kaisen Karate Timișoara, unde se află sub îndrumarea Iasminei Ardelean. De pregătirea sa se mai ocupă profesorul Adrian Nagel.

Cu cinci antrenamente pe săptămână, de luni până vineri, rezultatele obținute la „XIII WKC European Cup” nu reprezintă o surpriză.

Tânăra sportivă din Timișoara a început să practice karate la vârsta de cinci ani, iar palmaresul său mai include trei medalii de aur la Campionatul Național IKU (2023, 2024, 2025) și una de bronz la Campionatul European IKU (2023).

Următoarea competiție la care va participa Larisa Adam este Campionatul European IKU, ce va fi organizat la Szczecin (Polonia) în perioada 24-26 octombrie.

