Anunț privind vânzarea bunurilor imobile – Garaj în Timișoara, strada Take Ionescu

Anunț privind vânzarea bunurilor imobile – Garaj în Timișoara, strada Take Ionescu.

D.G.R.F.P. Timişoara, prin intermediul A.J.F.P. Timiş, organizează în data de 22.10.2025 ora 14.00 în loc. Timişoara, str. Gh. Lazăr, nr. 9B, Amfiteatru, licitaţie următorului bun imobil, proprietate a debitorului MARCHESI ANDREA-ALEXANDRA, conform Publicaţiei de vânzare nr. TMG_DEF 104-9/23.09.2025, 17491/23.09.2025:

  • Garaj cu 16/99 mp în folosinţă, înregistrat în CF cu ID Electronic 415287-C1-U2, situat în mun. Timişoara, str. Take Ionescu, garaj nr. 6, jud. Timiş – 26.370 lei (exclusiv TVA).

Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa la numărul de telefon 0256/200035, la sediul nostru sau accesând linkul: https://static.anaf.ro/static/2/Timisoara/20250925115549_104-9_17491.pdf

