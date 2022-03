Anunţ privind vânzarea bunurilor imobile – licitaţie teren extravilan cu casă în Dudeştii Vechi, apartament şi teren în Timişoara

Nr. Inreg. A_ETM 1178/03.03.2022

Agentia Nationala de Administrare Fiscala, prin Directia generala executari silite cazuri speciale – Serviciul executari silite cazuri speciale regional Timisoara, organizeaza in data de 23.03.2022, ora 11:00, LICITATIA a – I – a (prima licitatie) pentru vanzarea urmatoarelor bunuri imobile:

a) cota de 1/8 din teren extravilan in suprafata de 2.579 mp, cu casa tip P in suprafata de 117 mp, inscris in CF 401874 Dudestii Vechi, CF vechi 8269, nr. cadastral/nr. topografic A1 2309/1; A1.1 2308 – 2309/1, categoria de folosinta curti constructii, situat loc. Dudestii Vechi, nr. 1068, jud. Timis, preţ de pornire la licitaţia a I – a este de 13.411 lei.

b) cota de 3/8 din apartament 3 camere si dependinte si cu 1,45% din 789 mp teren in folosinta inscris in CF 401075-C1-U7 Timisoara, CF vechi 72228, nr. cadastral/nr. topografic A1 26389/X,, situat in loc. Timisoara, str. Calea Sagului, nr. 45-47, et. II, ap.10, jud. Timis, preţ de pornire la licitaţia a I – a este de 134.106 lei.

Pentru informaţii suplimentare ( conditii participare, depunere oferta ) vă puteţi adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0256200178. Anuntul integral se afla postat pe www.anaf.ro, sectiunea Anunturi – valorificari prin licitatie a bunurilor sechestrate – Timisoara Executari silite cazuri speciale.