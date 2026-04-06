Acțiuni ale polițiștilor timișeni, în perioada 3-5 aprilie. 42 de permise și 25 de certificate de înmatriculare, ridicate.

În perioada 03–05 aprilie 2026, polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Timiș au desfășurat acțiuni în tot județul, având ca obiectiv asigurarea unui climat de ordine și siguranță publică pe timpul Sărbătorilor Floriilor și a Paștelui Catolic.

În acest context, zilnic peste 200 de polițiști au fost la datorie, acționând atât pentru prevenirea faptelor antisociale, cât și pentru menținerea unui trafic rutier sigur și fluid, în special pe principalele artere de circulație.

În cadrul acțiunilor desfășurate, au fost legitimate peste 780 de persoane și controlate peste 690 de autovehicule, fiind efectuate 332 de testări cu aparatul alcooltest și 25 de verificări pentru depistarea consumului de substanțe interzise.

În urma controalelor, au fost aplicate peste 500 de sancțiuni contravenționale, dintre care 181 avertismente, iar principalele abateri constatate au vizat viteza excesivă, neutilizarea centurii de siguranță, conducerea agresivă, folosirea telefonului mobil la volan, precum și abateri ale bicicliștilor și mopediștilor.

Totodată, polițiștii au reținut 42 de permise de conducere și au ridicat 25 de certificate de înmatriculare.

În această perioadă, au fost constatate și 7 infracțiuni la regimul rutier, dintre care cele mai frecvente au vizat conducerea sub influența alcoolului sau a substanțelor interzise, conducerea fără permis și punerea în circulație a unor autovehicule neînmatriculate sau cu numere false.

Exemple relevante ale activităților desfășurate:

La data de 4 aprilie 2026, în jurul orei 21:00, pe DJ 693B, între localitățile Jebel și Liebling, polițiștii au oprit pentru control un bărbat de 57 de ani care conducea un autoturism, iar în urma testării cu aparatul alcooltest a rezultat o valoare de 0,54 mg/l alcool pur în aerul expirat. În cauză a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere sub influența băuturilor alcoolice.

La data de 5 aprilie 2026, în jurul orei 02:00, pe DC 123, în localitatea Botinești, polițiștii Secției 6 Rurale Găvojdia au oprit pentru control un autoturism condus de un bărbat de 41 de ani, iar în urma verificărilor efectuate în bazele de date au constatat faptul că acesta nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule. În cauză a fost întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere.

La data de 4 aprilie 2026, în jurul orei 10:30, polițiștii Secției 2 Timișoara au oprit pentru control, pe bulevardul Constructorilor din municipiul Timișoara, un autoturism, iar în urma verificărilor efectuate în bazele de date au constatat că bărbatul de 52 de ani, aflat la volan avea permisul de conducere suspendat. Totodată, acesta a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultând o valoare de 0,14 mg/l alcool pur în aerul expirat. În cauză au fost întocmite acte procedurale conform prevederilor legale.

În aceeași perioadă, polițiștii lugojeni au desfășurat activități de prevenire și sancționare a faptelor privind deținerea produselor din tutun, fără respectarea prevederilor legale, precum și identificarea și recuperarea unor bunuri provenite din furt:

La data de 4 aprilie 2026, polițiștii municipiului Lugoj – Biroul de Ordine Publică – au recuperat o bicicletă furată de pe strada Cotu Mic, prejudiciul fiind de aproximativ 1.000 lei. Persoana bănuită de comiterea faptei a fost identificată și condusă la sediul poliției, continuându-se cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat.

În perioada 03–05 aprilie 2026, în localitățile Criciova, Gavojdia și Secas, polițiștii au depistat mai multe persoane care dețineau țigarete fără timbru fiscal, acestea fiind confiscate, iar persoanele sancționate conform Legii 227/2015. Un conducător auto a fost amendat cu suma de 20.000 lei pentru deținerea țigaretelor fără timbru.

Activitățile desfășurate de polițiștii timișeni au avut drept scop consolidarea siguranței comunității, prevenirea faptelor antisociale și asigurarea respectării legislației în vigoare.

Inspectoratul de Poliție Județean Timiș mulțumește cetățenilor care au respectat recomandările polițiștilor, contribuind astfel la crearea unui mediu sigur pentru toți participanții la trafic și pentru comunitate.

