Defecțiune la Colterm, se întrerupe furnizarea încălzirii și a apei calde de consum pe mai multe străzi din Timișoara.

Marți, 07.04.2026, între orele 11:00 și 15:00, Colterm înrerupe furnizarea apei calde de consum și a încălzirii la PT 27, PT 28, PT 29, PT 38, PT 38A, PT 39, PT 40, PT 41, precum și la Edil Color, Centrul Comercial EURO și Centrul Comercial KAPPA, pentru remedierea unei defecțiuni tehnice apărute la rețeaua primară de termoficare a Municipiului Timișoara.

Vor fi afectați consumatorii arondați străzilor: Intrarea Martir Dumitru Osman, Aleea Martir Gheorghe Iosub, Aleea Amicitiei, Leandrului, Aleea Arcaşilor, Calea Sever Bocu, Martir Silviu Motohon, Ecoului, Perlei, Aleea Balcic, Intrarea Sunetului, Aleea Baltii, Horia Măcelariu, Intrarea Aca de Barbu, Sfinții Apostoli Petru și Pavel, Constantin cel Mare, Martir Constantin Zabulica, Luminita Botoc, Martir Gabriela Tako, Martir Gheorghe Nuţu Iotcovici, Silistra, Lucerna, Martir Maria Andrei, Martir Alexandru Chorosi, Constantin Radulescu Motru, Divizia 9 Cavalerie, Olanda, Pomiculturii, Holdelor, Aleea Aurel Ciupe, Lucian Georgevici, Aleea Franz Liebhard, Carol Davila, Galvani, Arhitect Ion Mincu, Verde, Petre Olariu, Academician Petre P. Negulescu, Ion Ionescu de la Brad, Stuparilor.

Total branșamente afectate: 193.