Monitorizări ale traficului rutier în vestul țării. Ce a pățit un bărbat care a încercat să ofere mită unui polițist.

La data de 05 aprilie 2026, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier – Biroul Drumuri Naționale și Europene, în timp ce desfășurau activități specifice de monitorizare a traficului rutier pe DN 6, în zona localității Slatina-Timiș, au depistat un conducător auto care a efectuat o manevră neregulamentară de depășire, încălcând marcajul longitudinal continuu ce desparte sensurile de mers. Totodată, acesta a depășit limita legală de viteză cu peste 50 km/h.

Agentul principal de poliție Gherghinescu Cosmin-Iacob, din cadrul Biroului Drumuri Naționale și Europene a efectuat semnalul regulamentar de oprire, a adus la cunoștința conducătorului auto abaterile săvârșite, respectiv sancțiunea contravențională ce urma să fie aplicată.

Pentru a evita aplicarea măsurilor legale, respectiv sancționarea contravențională și reținerea permisului de conducere, conducătorul auto, un bărbat de 51 de ani a oferit polițistului o sumă de bani.

Polițistul a refuzat categoric suma de bani oferită, s-a delimitat de orice astfel de comportament și a informat de îndată ierarhic.

Ulterior, conducătorul auto, împreună cu pasagerul acestuia, au fost conduși la sediul Poliției Municipiului Caransebeș, pentru efectuarea verificărilor.

În urma probatoriului administrat, prin ordonanța procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Caraș-Severin, bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore, fiind introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al inspectoratului.

Prin ordonanța procurorului, la data de 06.04.2026, a fost dispusă măsura preventivă a controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile față de bărbatul bănuit de săvârșirea infracțiunii de dare de mită.

Cercetările continuă pentru dare de mită sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Caraș-Severin.

De asemenea, conducătorul auto a fost sancționat contravențional pentru nerespectarea normelor privind circulația pe drumurile publice, fiind dispusă măsura complementară a reținerii permisului de conducere în vederea suspendării dreptului de a conduce pentru o perioadă de 150 de zile.

Inspectoratul de Poliție Județean Caraș-Severin reiterează faptul că respinge ferm orice formă de corupție și încurajează cetățenii să adopte un comportament responsabil și legal în relația cu autoritățile statului.