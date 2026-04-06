Program special al Direcției de Evidență a Persoanelor în perioada sărbătorilor pascale

În zilele libere din perioada 10 – 13 aprilie 2026, în cadrul Direcției de Evidență a Persoanelor din cadrul Primăriei Timișoara va funcționa doar Biroul înregistrări decese, după următorul program:

vineri, 10 aprilie 2026: închis

sâmbătă, 11 aprilie 2026: 10:00 – 13:00

duminică, 12 aprilie 2026: închis

luni, 13 aprilie 2026: 10:00 – 13:00

„Reamintim, documentele pentru înregistrarea unui deces pot fi depuse la orice primărie, care va transmite dosarul electronic ofițerului de stare civilă competent să înregistreze decesul. După înregistrarea decesului, certificatul de deces va fi înmânat de către ofițerul de stare civilă de la primăria la care au fost depuse documentele”, transmit reprezentanții primăriei.