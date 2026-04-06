Program special al Direcției de Evidență a Persoanelor în perioada sărbătorilor pascale

Actualitate
Publicat în de Renaşterea bănăţeană
Fără comentarii
În zilele libere din perioada 10 – 13 aprilie 2026, în cadrul Direcției de Evidență a Persoanelor din cadrul Primăriei Timișoara va funcționa doar Biroul înregistrări decese, după următorul program:

vineri, 10 aprilie 2026: închis

sâmbătă, 11 aprilie 2026: 10:00 – 13:00

duminică, 12 aprilie 2026: închis

luni, 13 aprilie 2026: 10:00 – 13:00

„Reamintim, documentele pentru înregistrarea unui deces pot fi depuse la orice primărie, care va transmite dosarul electronic ofițerului de stare civilă competent să înregistreze decesul. După înregistrarea decesului, certificatul de deces va fi înmânat de către ofițerul de stare civilă de la primăria la care au fost depuse documentele”, transmit reprezentanții primăriei.

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte RENASTEREA.RO pe FACEBOOK »

Opiniile exprimate în articolele publicate pe RENASTEREA.RO aparţin în exclusivitate autorilor! Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *