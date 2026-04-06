Programul de Paște al marilor magazine.

Lidl

În perioada sărbătorilor de Paște, programul magazinelor Lidl din România va fi următorul:

6 – 10 aprilie 2026: 07:00 – 22:00

11 aprilie 2026: 07:00 – 18:00

12 – 13 aprilie 2026: închis

Din 14 aprilie 2026, program normal.

Kaufland

6 – 10 aprilie 2026: 07:00 – 21:30 sau 23:00, în funcție de magazin

11 aprilie 2026: majoritatea magazinelor 07:00 – 18:00

12 aprilie 2026: închis

13 aprilie 2026: 09:00 – 18:00

Carrefour

6 – 10 aprilie 2026: 07:00 – 23:00

11 aprilie 2026: 07:00 – 18:00

12 aprilie 2026: închis

13 aprilie 2026: 09:00 – 18:00

