Programul de Paște al marilor magazine.
Lidl
În perioada sărbătorilor de Paște, programul magazinelor Lidl din România va fi următorul:
6 – 10 aprilie 2026: 07:00 – 22:00
11 aprilie 2026: 07:00 – 18:00
12 – 13 aprilie 2026: închis
Din 14 aprilie 2026, program normal.
Kaufland
6 – 10 aprilie 2026: 07:00 – 21:30 sau 23:00, în funcție de magazin
11 aprilie 2026: majoritatea magazinelor 07:00 – 18:00
12 aprilie 2026: închis
13 aprilie 2026: 09:00 – 18:00
Carrefour
6 – 10 aprilie 2026: 07:00 – 23:00
11 aprilie 2026: 07:00 – 18:00
12 aprilie 2026: închis
13 aprilie 2026: 09:00 – 18:00