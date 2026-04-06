Donald Trump refuză invitația de a veni în România.

Președintele SUA, Donald Trump, a refuzat invitația de a veni în România la summit-ul NATO din luna mai. În schimb, la București ar putea sosi șeful Departamentului de Stat, Marco Rubio.

Donald Trump a refuzat invitația de a veni la București. În locul său ar putea participa Marco Rubio.

Liderul SUA fusese invitat la Summit-ul B9 de la București. Evenimentul se va desfășura pe 13 mai.

Summit-ul B9 abordează probleme legate de securitatea regională și de sprijinul pentru Ucraina. În format sunt incluse țările de pe flancul estic al NATO România, Bulgaria, Cehia, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Polonia și Slovacia.

(sursa: Mediafax)