Calendar online pentru organizarea evenimentelor și adunărilor publice, disponibil pe Portalul de servicii al Primăriei Timișoara

Calendar online pentru organizarea evenimentelor și adunărilor publice, disponibil pe Portalul de servicii al Primăriei Timișoara

Calendar online pentru organizarea evenimentelor și adunărilor publice, disponibil pe Portalul de servicii al Primăriei Timișoara.

Primăria Municipiului Timișoara pune la dispoziția organizatorilor de evenimente și adunări publice un calendar online, integrat în secțiunea „Organizare evenimente” a Portalului de servicii.

Instrumentul permite consultarea, în timp real, a evenimentelor deja aprobate de Comisia de avizare a adunărilor publice, astfel încât organizatorii să poată alege mai ușor data, intervalul orar și locația potrivită, evitând suprapunerile sau conflictele logistice și sonore.

Astfel, utilizatorii pot verifica rapid dacă un spațiu este disponibil în perioada dorită și ce tipuri de evenimente sunt deja programate, ceea ce face procesul de planificare mai eficient.

Această soluție face parte din demersurile Primăriei Municipiului Timișoara de digitalizare, de simplificare a proceselor administrative și de sprijin pentru o mai bună coordonare a activităților din spațiul public.

Cererea pentru organizarea de evenimente poate fi depusă online, accesând Portalul de servicii al Primăriei Timișoara: https://servicii.primariatm.ro/organizare-evenimente

În același timp, accesul la infrastructura sportivă a orașului este disponibil online, prin platforma Sport Club Municipal (SCM), unde pot fi rezervate terenuri și spații pentru activități fizice: https://bazesportive.scmtimisoara.ro

