Accident cu două victime în apropierea Timișoarei.

La data de 06 aprilie 2026, în jurul orei 09:30, un bărbat de 55 de ani a condus un autoturism dinspre localitatea Moșnița Nouă înspre municipiul Timișoara, iar la un moment dat a intrat în coliziune cu un stâlp.

În urma impactului, au rezultat două victime, respectiv conducătorul auto și un pasager în vârstă de 24 de ani.

Conducătorul autoturismului a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

Polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.