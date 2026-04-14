Accident violent între un motociclist și un biciclist care traversa pe roșu la semafor, pe trecerea de pietoni, în Timișoara

Eveniment
Publicat în de Renaşterea bănăţeană
Fără comentarii
Un bărbat, de 35 de ani, a condus o motocicletă pe bulevardul Dâmbovița, dinspre strada Ana Ipătescu, iar la un moment dat, la intersecția cu Calea Șagului, ar fi intrat în coliziune cu o bicicletă condusă de un bărbat de 57 de ani, care traversa strada pe trecerea pentru pietoni, pe culoarea roșie a semaforului.

În urma impactului, cei doi bărbați au fost răniți, fiind transportați la spital în vederea acordării de îngrijiri medicale.

În cauză a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte RENASTEREA.RO pe FACEBOOK »

Opiniile exprimate în articolele publicate pe RENASTEREA.RO aparţin în exclusivitate autorilor! Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *