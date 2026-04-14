Accident violent între un motociclist și un biciclist care traversa pe roșu la semafor, pe trecerea de pietoni, în Timișoara

Un bărbat, de 35 de ani, a condus o motocicletă pe bulevardul Dâmbovița, dinspre strada Ana Ipătescu, iar la un moment dat, la intersecția cu Calea Șagului, ar fi intrat în coliziune cu o bicicletă condusă de un bărbat de 57 de ani, care traversa strada pe trecerea pentru pietoni, pe culoarea roșie a semaforului.

În urma impactului, cei doi bărbați au fost răniți, fiind transportați la spital în vederea acordării de îngrijiri medicale.

În cauză a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.